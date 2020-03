Premier League vanwege coronavirus definitief stilgelegd tot 4 april

De Premier League is definitief stilgelegd tot tenminste 4 april, zo heeft de Engelse voetbalbond laten weten in een officiële verklaring. De beslissing is vrijdag genomen tijdens een spoedoverleg van alle clubs op het hoogste niveau. Er was onrust ontstaan nadat Arsenal donderdagavond laat meldde dat manager Mikel Arteta is besmet met het coronavirus, terwijl Chelsea met dezelfde melding kwam over Callum Hudson-Odoi.

Ook de overige profdivisies in Engeland, dus de Championship, League One en League Two, liggen voorlopig stil, zo is wereldkundig gemaakt. Na afloop van de stillegging op 4 april wordt wederom gedetailleerd naar de situatie rondom het coronavirus gekeken. De FA wil in alle gevallen voorkomen dat de gezondheid van de spelers en trainers in gevaar komt. Over het definitief stopzetten van deze voetbaljaargang wordt nog niet gesproken. In totaal zijn er zeven clubs in de Premier League die melding hebben gemaakt van besmetting met het coronavirus.

Uitvoerend directeur Richard Masters van de FA richt zich in eerste instantie tot Arteta en Hudson-Odoi, die donderdag kreeg te horen dat ze besmet zijn met het coronavirus. "We wensen ze beterschap, dat geldt overigens voor iedereen die is besmet. Deze situatie heeft zich nog niet eerder voorgedaan. We werken dan ook nauw samen met de clubs, de Britse regering, de FA en EFL. De gezondheid van de spelers, trainers en supporters heeft de hoogste prioriteit."