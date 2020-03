Driessen verbolgen: ‘100.000 euro voor twee dagen werken in de week'

Valentijn Driessen is absoluut niet te spreken over het gebrek aan daadkracht bij de KNVB. De chef voetbal van De Telegraaf laat in zijn column voor de krant weten de besluitvorming van de voetbalbond omtrent het coronavirus te betreuren. "Van de directie van deze gigantische maatschappelijke organisatie verwacht je dat ze verantwoordelijkheid neemt en daadkracht toont. Proactief wel te verstaan."

"Maar nee hoor, directeur betaald voetbal Eric Gudde en zijn amateurcollega Jan Dirk van der Zee namen geen enkel sociale, maatschappelijke en menselijke verantwoordelijkheid voor hun leden betreffende het coronavirus. Toen daarom werd gevraagd begin van de week hielden ze zich doof voor alle noodsignalen, ze verscholen zich als twee gedienstige ambtenaren laf en opzichtig achter de overheid en een instantie als het RIVM", aldus Driessen.

De journalist vindt dat Gudde en Van de Zee de leden hebben verraden in de coronacrisis en zich hebben laten leiden door financiën. "Bang voor claims van bijvoorbeeld televisierechtenhouders, cateraars en beveiligingsfirma's werd samen met de betaald voetbalclubs woensdag besloten alle profwedstrijden buiten Noord-Brabant doorgang te laten vinden met publiek. In dat geval hoefde de KNVB evenmin een streep te zetten door de lucratieve, miljoenen euro's opbrengende vriendschappelijke interlands tegen de VS en Spanje die voor eind maart op de rol stonden."

"Nu de overheid een streep door het prof- en amateurvoetbal heeft gezet, wassen ze bij de KNVB hun handen in onschuld", aldus Driessen, die zijn pijlen niet alleen richt op Gudde en Van der Zee. "De nieuwe bondsvoorzitter Just Spee heeft een honorarium van 100.000 euro voor twee dagen werken in de week in de Zeister bossen, maar laat niets van zich horen. Waarschijnlijk zijn woensdag en donderdag z'n vrije dagen. En ook de rvc met voorzitter Jan Smit, Han Berger, Elsemieke Havenga, Niek Jan van Kesteren en Jeroen Slop blinkt uit in onzichtbaar zijn in tijden dat crisismanagement wordt gevraagd."