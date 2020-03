‘Ziyech wil Chelsea overhalen dure teamgenoot van Ajax te strikken’

Hakim Ziyech zou André Onana graag naar Chelsea zien verkassen. De aanvallende middenvelder van Ajax verlaat de Amsterdammers komende zomer voor een dienstverband bij the Blues en volgens de Daily Mail hoopt de Marokkaans international dat Onana ook de oversteek maakt. Naar verluidt zou Ziyech proberen Chelsea te overtuigen de doelman van Ajax te strikken.

Manager Frank Lampard is allesbehalve overtuigd van de kwaliteiten van Kepa Arrizabalaga. De duurste doelman ter wereld produceerde dit seizoen flink wat blunders, waardoor de Engelsman besloot in te grijpen en Willy Caballero op doel te zetten. In de laatste duels met Everton en Liverpool stond Kepa weer in de basis, maar dit neemt niet weg dat Lampard flink twijfelt over de Spanjaard.

INTERVIEW I Ziyech over transfer naar Chelsea I 'Eindelijk mijn kans'

Diverse namen werden door de perikelen bij Chelsea gelinkt aan een transfer naar de Londenaren. Naast onder anderen Nick Pope van Burnley en Jan Oblak van Atlético Madrid zou ook Onana op het lijstje staan. Onana, die ook op de radar van onder meer Barcelona en Tottenham Hotspur staat, zou zelf azen op een transfer naar de Premier League komende transferperiode.

Ziyech is goed bevriend met Onana en zou de international van Kameroen graag in het shirt van Chelsea zien. De spelmaker van Ajax zou hopen Chelsea te kunnen overtuigen om in zee te gaan met de 23-jarige keeper, die tot medio 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA. De verwachting is dat Onana tussen de 45 en 55 miljoen euro moet kosten, aldus de Britse krant.