AD meldt vijf plannen Eredivisie: van ‘paasvariant’ tot ‘drastisch scenario’

Het Nederlandse voetbal ligt vanwege het coronavirus voorlopig plat. Alle wedstrijden in onder meer de Eredivisie zijn opgeschort tot en met 31 maart, waardoor het afwachten is hoe de KNVB de competitie voor de zomer probeert af te ronden. Het Algemeen Dagblad zet vrijdagochtend vijf scenario's uiteen inzake het verdere verloop van de Eredivisie.

De eerste optie zou zijn dat de competitie 'gewoon' kan worden uitgespeeld als er na 31 maart weer gevoetbald mag worden. 'Dan kan de competitie nog steeds 'normaal' worden uitgespeeld', aldus de krant. 'In dat geval zijn er voldoende uitwijkmogelijkheden om de afgelaste duels in de te halen. Zo zijn drie midweekse data beschikbaar waarop alle clubs kunnen: de week van woensdag 15 april, van 29 april en van 6 mei.'

Een tweede scenario zou zijn dat de stop langer gaat duren, waardoor de KNVB meer zou moeten improviseren. 'Dan kan het zo zijn dat de KNVB kijkt naar het scenario om de play-offs in te korten. Niet twee duels, maar één. Belangrijk om te weten is dat de clubs de directeur betaald voetbal, Eric Gudde, daar deze week zelf een mandaat voor hebben gegeven', zo klinkt het. 'Wat misschien ook kan, is een creatieve 'paasvariant'. Vroeger kende de Eredivisie jarenlang een dubbel competitieprogramma met Pasen, met wedstrijden op zaterdag en op maandag (tweede paasdag). Nu is een dubbel op vrijdag en maandag te overwegen.'

Als het coronavirus voor écht lang oponthoud zorgt, dan kunnen de play-offs misschien wel helemaal worden geschrapt, zo luidt de derde optie van het AD. 'Dat zou een drastisch scenario zijn. De Europese tickets worden dan verdeeld op basis van de bekerfinale en de eindstand in de competitie na 34 duels. De hoogst gekwalificeerde ploeg krijgt automatisch het 'play-offticket' voor Europees voetbal.'

De vierde optie zou het scenario van een verlengd seizoen zijn, waarbij de Eredivisie doorloopt tot eind mei of zelfs in juni eindigt. Dan is het echter wel noodzakelijk dat het EK van deze zomer wordt geschrapt. De UEFA overlegt dinsdag over het eventueel uitstellen van het toernooi. De Franse sportkrant L'Equipe claimde eerder deze week al dat de Europese voetbalbond het EK gaat verplaatsen.

De vijfde variant volgens het dagblad is 'het ultieme paardenmiddel': de competitie inkorten. 'Maak van de stand na pakweg dertig wedstrijden straks de eindstand', aldus de krant. Laatstgenoemde optie lijkt vooralsnog het meest onlogische scenario. Naast de wedstrijden in de Eredivisie zijn overigens ook de duels in de Keuken Kampioen Divisie en in het amateurvoetbal opgeschort.