Drietal heeft ‘geen gezondheidsklachten’ en meldt zich weer bij Ajax

Christian Poulsen keert na een afwezigheid van een week terug bij Ajax, zo weet De Telegraaf vrijdagochtend te melden. De assistent van hoofdtrainer Erik ten Hag was op een verjaardagdiner, waar een van de gasten later positief werd getest op het coronavirus. Uit voorzorg moest de Deense oud-middenvelder in zelfisolatie.

Het coronavirus is inmiddels wijdverspreid in Europa en diverse competities liggen al stil, waaronder het Nederlandse voetbal. Poulsen was de afgelopen tijd afwezig bij Ajax om zeker te zijn dat hij het virus niet zou overdragen als hij besmet was. Uit voorzorg moest Poulsen, net als de ook op de verjaardag aanwezige inspanningsfysioloog Alessandro Schoenmaker en een fysiotherapeut, uit voorzorg thuisblijven.

Het drietal kreeg geen gezondheidsklachten en meldt zich vrijdag weer op de club, zo meldt de krant. Bij de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (1-3) werd Poulsen op de bank van de Amsterdammers vervangen door Winston Bogarde. De oud-middenvelder hoeft voorlopig niet in actie te komen bij wedstrijden, aangezien alle duels in de Eredivisie in ieder geval tot en met 31 maart zijn opgeschort.