Enorme vechtpartij in Copa Libertadores: in totaal acht rode kaarten

De wedstrijd tussen Grêmio en Internacional (0-0) in de groepsfase van de Copa Libertadores is volledig ontspoord. In de nacht van donderdag op vrijdag namen de twee rivalen het tegen elkaar op en in de slotfase liep het volledig uit de hand. In totaal werden acht spelers, vier van elke club, van het veld gestuurd, onder meer na een enorme vechtpartij.

Wedstrijden tussen de twee Braziliaanse clubs staan vaak bol van de pittige overtredingen en de heftige emoties. Afgelopen nacht kwam er een nieuw hoofdstuk bij in de rijke geschiedenis tussen beide clubs. De wedstrijd liep uit op een doelpuntloos gelijkspel toen in de slotfase de vlam in de pan sloeg. In totaal kregen acht spelers een rode prent.

Van Grêmio werden Luciano, Pepe, Henrique en Miranda een rode kaart gepresenteerd, terwijl bij de uitploeg Edenilson, Moises, Victor Cuesta en Bruno Praxedes rood kregen. De meeste kaarten vielen na een enorme vechtpartij in de slotfase van de wedstrijd. Diverse spelers haalden flink naar elkaar uit, waarna de scheidsrechter niets anders kon doen dan de rode kaart tevoorschijn halen.