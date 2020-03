Chelsea gaat in quarantaine na besmetting Callum Hudson-Odoi

Callum Hudson-Odoi is besmet met het coronavirus. Chelsea heeft in de nacht van donderdag op vrijdag laten weten dat de negentienjarige aanvaller de eerste speler in de Premier League is bij wie het coronavirus is geconstateerd. De club uit Londen meldt dat al het personeel dat contact heeft gehad met Hudson-Odoi in zelfisolatie gaat.

Chelsea geeft aan dat in eerste instantie de gehele selectie van de hoofdmacht, de technische staf en enkele andere medewerkers in zelfisolatie gaan. De club gaat in gesprek met de FA, de Engelse voetbalbond, om te overleggen wat er met de komende wedstrijden moet gaan gebeuren. Zaterdag zou Chelsea tegen Aston Villa spelen, maar dit duel gaat nu dus niet door.

Hudson-Odoi tests positive for coronavirus

Donderdagavond meldde Arsenal al dat Mikel Arteta het coronavirus heeft opgelopen. Al het personeel dat in contact is geweest met de manager van the Gunners, zoals spelers en leden van de technische staf, gaat ook in zelfisolatie. De wedstrijd tussen Arsenal en Brighton & Hove Albion van komende zaterdag is uitgesteld. Benjamin Mendy van Manchester City is uit voorzorg in quarantaine geplaatst nadat een familielid met gezondheidsklachten kampte. Het is afwachten of de verdediger positief is getest op het coronavirus. Ook drie spelers van Leicester City zijn uit voorzorg in quarantaine geplaatst.

De kans is groot dat alle wedstrijden in de Premier League alsnog worden uitgesteld. De clubs komen vrijdag in een spoedzitting bijeen om de gang van zaken te bespreken. De verwachting is dat er wordt afgesproken dat er de komende tijd geen wedstrijden zullen worden afgewerkt. Eerder werden duels in onder meer Italië, Spanje en Nederland al opgeschort vanwege het coronavirus.