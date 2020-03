Premier League belegt spoedvergadering na nieuws over Arteta

De kans is groot dat er komend weekend toch niet wordt gevoetbald in Engeland. De Premier League maakt donderdagavond laat bekend dat er vrijdagmorgen een spoedvergadering zal plaatsvinden naar aanleiding van het nieuws rondom Mikel Arteta. De manager van Arsenal heeft positief getest op het Coronavirus, zo maakte de Londense club wereldkundig.

De Premier League meldde eerst om 22.30 uur in een verklaring dat het advies van de minister-president van Engeland werd opgevolgd. Die concludeerde eerder op de dag dat de sportevenementen in de komende dagen zoals Premier League-duels normaal doorgang kunnen vinden. Drie kwartier later kwam Arsenal echter met het baanbrekende nieuws omtrent Arteta, waardoor de Premier League zich mogelijk genoodzaakt ziet om alsnog een ander standpunt in te gaan nemen.

Alle spelers en stafleden van Arsenal zijn in quarantaine geplaatst. "Ieders gezondheid heeft onze prioriteit. We zijn in gedachten bij Mikel, die teleurgesteld is, maar positief gestemd is. We zijn in gesprek met iedereen die hierbij betrokken is om deze situatie op de juiste manier aan te pakken", zei Arsenal-directeur Vinai Venkatesham in een verklaring.

Arteta is de derde persoon uit een van de vijf grote Europese competities die positief heeft getest op het Coronavirus. In Italië bleken Juventus-verdediger Daniele Rugani en Sampdoria-spits Manolo Gabbiadini reeds besmet. Ondertussen zijn 121 aan Juventus gerelateerde personen vrijwillig in quarantaine gegaan. Dat geldt ook voor Benjamin Mendy: de verdediger van Manchester City wacht in zijn huis af wat de medische tests bij een familielid uitwijzen.

De regering in Engeland gaat de komende dagen sowieso nadenken of er verdere maatregelen nodig zijn, zoals het afgelasten van sportevenementen. Naar verluidt gaat dat gebeuren bij gebeurtenissen waarbij meer dan duizend mensen op afkomen.