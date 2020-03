Mikel Arteta test positief op coronavirus; Arsenal-spelers in quarantaine

Mikel Arteta, de trainer van Arsenal, is besmet met het coronavirus, zo bevestigt de Engelse topclub. De oefenmeester van the Gunners is direct in quarantaine geplaatst, net als al het personeel van de club dat recent contact heeft gehad met de Spanjaard. Dat betekent dat de volledige eerste selectie van Arsenal en zijn trainersstaf in isolatie zijn gebracht.

"Dit is echt teleurstellend, maar ik heb een test ondergaan toen ik me slecht voelde", zo reageert Arteta kort op de website van zijn club. "Ik kom terug op mijn werk zo snel als me word toegelaten." Algemeen directeur Vinai Venkatesham van Arsenal spreekt zijn steun uit naar de manager, die sinds afgelopen zomer de leiding heeft over het eerste elftal van de Londenaren.

"De gezondheid van onze mensen en het brede publiek is onze prioriteit en daar ligt onze focus", zo laat Venkatesham weten in een eerste reactie. "Onze gedachten zijn bij Mikel die teleurgesteld is, maar met goede moed. We zijn in dialoog met alle relevante mensen om deze situatie op de juiste manier aan te pakken en we kijken ernaar uit om weer te trainen en te spelen, zodra het medisch advies dit toelaat."

Directeur voetbalzaken Raul Sanllehi voegt daar het volgende aan toe: "Mikel en het volledige team van het eerste team, spelers en staf, zullen volledig worden ondersteund en we kijken ernaar uit om weer te trainen en te spelen, zodra dit medisch verantwoord is. Het is duidelijk dat het volledige herstel van Mikel nu de prioriteit is voor ons allemaal."

Vlak voor het bericht over Arteta liet de Premier League donderdagavond weten dat de wedstrijden in de Engelse competitie voorlopig doorgaan zoals gepland. "Het is duidelijk dat sommige duels niet gespeeld zullen kunnen worden zoals ze nu gepland staan", zegt Arsenal daarover in de officiële verklaring. "We werken met de betrokken partijen, waaronder de Premier League en de voetbalbond (FA) en de andere clubs aan de volgende stap wat betreft de komende wedstrijden in de Premier League en FA Cup."