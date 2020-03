Bayer Leverkusen en Bosz zetten op Ibrox deur naar kwartfinale open

Bayer Leverkusen lijkt zich van de kwartfinales van de Europa League te hebben verzekerd. Het team van trainer Peter Bosz zegevierde donderdagavond over Rangers FC, dat ondanks een sterke fase na rust een 1-3 nederlaag op Ibrox niet kon voorkomen. Het is voor Bayer alweer de elfde overwinning in dertien duels in alle competities in 2020 én het tiende opeenvolgende duel waarin die Werkself ongeslagen blijven.

Bayer nam vanaf het begin het heft in handen en dat leidde uiteindelijk tot liefst 72 procent balbezit in de eerste helft. Ook het aantal passes halverwege de eerste helft was zonder meer veelzeggend: 31 voor Rangers en 204 voor het team van Bosz. De thuisploeg kwam in de eerste 45 minuten niet verder dan twee schamele balcontacten in het strafschopgebied van Lukas Hradecky, al viel er op de inzet van de spelers zoals gebruikelijk niets aan te merken.

Het overwicht ten spijt, Bayer zorgde offensief gezien niet voor vuurwerk, al zaten er enkele goede aanvallen tussen. Na 37 minuten spelen zorgde Kai Havertz voor het klassenverschil. Na een voorzet van Charles Aranguiz vanaf rechts kreeg George Edmundson de bal tegen zijn arm en werd de VAR ingezet. Arbiter Szymon Marciniak wees naar de stip en het was Havertz die de bal centraal achter Allan McGregor schoot: 0-1.

Ruim negenhonderd meegereisde fans van Bayer zagen hoe Rangers na rust probeerde om de achterstand weg te werken. Het team van Steven Gerrard brak tien minuten na de pauze uit via de rechterkant, waarna Hradecky goed reageerde op een schot van Alfredo Morelos. Bosz keek zorgelijk toe hoe the Gers in de wedstrijd groeiden en zelfs het spel dicteerden, en koos ervoor om Leon Bailey als vervanger van Karim Bellarabi in het veld te brengen.

In de fase dat Rangers op zijn sterkst was, maakte Steven Davies op de doellijn een inzet van Aranguiz onschadelijk, maar het was een voorbode van de treffer die de Chileen een minuut later alsnog maakte. James Tavernier gaf de bal ongelukkig cadeau aan Aranguiz, die met een dropkick vanaf de rand van het strafschopgebied de bal in de rechterhoek plaatste: 0-2. Een kwartier voor tijd kopte de vrijstaande Edmundson de bal uit een corner achter Hradecky, maar dat was niet het laatste wapenfeit. Luttele minuten na een vrije trap van Aranguiz op de lat was het Bailey die op aangeven van Moussa Diaby én na een goede actie de bal in de verre hoek schoot: 1-3.