Wout Weghorst door schlemielige penalty onderuit tegen Shakhtar

Wout Weghorst heeft donderdagavond met VfL Wolfsburg een gevoelige nederlaag geleden in de achtste finale van de Europa League. De 27-jarige spits kreeg tegen Shakhtar Donetsk vanaf de strafschopstip een uitgelezen kans op een doelpunt, maar zag zijn standbeen wegglijden bij het nemen en mikte huizenhoog over. Uiteindelijk verloor Wolfsburg met 1-2. In het andere duel wist Wolverhampton Wanderers ondanks een numeriek overtal niet te winnen bij Olympiacos (1-1).

VfL Wolfsburg - Shakhtar Donetsk 1-2

Het team van Luis Castro ging met een 0-1 voorsprong de rust in en daar mocht Wolfsburg zich enigszins gelukkig mee prijzen. Na een kwartier spelen nam Shakhtar de leiding: John Brooks kon in het strafschopgebied een voorzet vanaf links niet goed verwerken, waarna Júnior Moraes de bal binnenkopte. Luttele minuten later, na een handsbal van Maximilian Arnold, keerde Koen Casteels een zwakke elfmetertrap van Viktor Kovalenko in de rechterhoek. Shakhtar was daarna de betere ploeg, maar kwam toch op slag van rust goed weg toen ook de thuisploeg een penalty miste. Mykola Matviyenko maakte namelijk hands in het strafschopgebied na een inzet van Josip Brekalo, maar Wout Weghorst gleed uit bij zijn aanloop en mikte de bal zeker vijf meter over het doel.

Wolfsburg nivelleerde drie minuten na de onderbreking alsnog de tussenstand in de Volkswagen Arena. Na een corner van Brekalo vanaf links botste Andriy Pyatov tegen een medespeler aan, waardoor een zwakke kopbal van Brooks de 1-1 betekende. Shakhtar stapte uiteindelijk alsnog als winnaar van het veld. Casteels werkte een vrije trap van Alan Patrick tegen het aluminium, waarna Marcos Antonio de rebound tegen de touwen kopte: 1-2. Dat was tevens de eindstand, daar de ploeg van trainer Oliver Glasner geen antwoord had op het tweede doelpunt van de bezoekers.

Olympiacos - Wolverhampton Wanderers 1-1

De eerste helft in het Georgios Karaiskakis Stadium hielden Olympiacos en Wolverhampton Wanderers elkaar in evenwicht. Het spel golfde op en neer, maar grote kansen wisten geen van beide formaties te creëren. Wél viel er een rode kaart in het eerste bedrijf, toen Olympiacos-verdediger Ruben Semedo op de rand van de zestien de doorgebroken aanvaller Diogo Jota tegen de vlakte werkte met een duw.

Ondanks het numerieke ondertal kwamen de Grieken in de 54ste minuut op voorsprong. Guilherme sneed venijnig de zestien binnen en haalde de achterlijn, vanwaar de middenvelder ploeggenoot Youseff El Arabi bediende voor een intikker: 1-0. Wolves was er alles aan gelegen om in ieder geval met een uitdoelpunt terug te keren naar Engeland en zette in de 58ste minuut Pedro Neto vrij voor doelman José Sá, die het harde schot zonder het zelf te beseffen met zijn gezicht afstopte. De gelijkmaker kwam even later alsnog van de voet van diezelfde Neto, die na een kortgenomen vrije trap uithaalde vanaf de rand van de zestien en de bal via een Olympiacos-been binnen zag vliegen: 1-1. Raúl Jimenez kreeg in de slotfase nog de beste kans op de winnende treffer, maar de spits van Wolves mikte zijn kopbal recht in de handen van Sá.