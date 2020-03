Manchester City-back Benjamin Mendy in quarantaine geplaatst

Benjamin Mendy is verplicht in quarantaine geplaatst door Manchester City. Een familielid van de linksback van the Citizens kampt met gezondheidsklachten, waaronder ademhalingsproblemen, een mogelijk symptoom van het coronavirus. Na een bezoek van een arts aan het huis van Mendy in het Engelse Cheshire is besloten dat de voetballer voorlopig in thuisisolatie moet blijven.

De 25-jarige Mendy zal in ieder geval niet in actie komen in de aanstaande competitiewedstrijd van Manchester City tegen Burnley op zaterdag. "De club heeft vastgesteld dat een familielid van een van onze spelers is opgenomen in een ziekenhuis met symptomen van een luchtwegaandoening", zo laat een woordvoerder van Manchester City weten. "Mendy heeft meerdere tests ondergaan in het ziekenhuis, waaronder een test op het coronavirus. Totdat de uitslag van de test bekend is, verblijft de speler in kwestie in isolatie als voorzorgsmaatregel."

Het is afwachten of het bericht gevolgen heeft voor de Premier League. Voorlopig gaan wedstrijden in de Engelse voetbalcompetitie door mét publiek, al meldde The Times donderdag dat de kans groot is dat Premier League-duels komende tijd achter gesloten deuren gespeeld moeten worden. Dat bericht is echter niet bevestigd door de Engelse voetbalbond (FA), waardoor voorlopig geen sprake is van ingrijpende maatregelen in de competitie. In het Verenigd Koninkrijk staat de teller nu op 590 coronagevallen, waarvan 10 dodelijke slachtoffers.

In Engeland werd donderdag door diverse journalisten met grote verbazing gereageerd op het uitblijven van maatregelen. "Onze arrogantie is ongelooflijk en zorgwekkend", zo tweette John Cross van de Daily Mirror. "De rest van Europa kijkt met verbazing naar onze schokkende houding tegenover de grootste gezondsheidscrisis voor een hele generatie." Henry Winter van The Times is het roerend eens met zijn collega. "Het Engelse voetbal moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Schrappen", aldus de scribent.