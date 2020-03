Ex-speler Vitesse beschuldigd van poging tot moord op zijn vrouw: ‘Sla ze!’

Renato Ibarra zit diep in de problemen. De 29-jarige middenvelder annex buitenspeler van Club América, van 2011 tot 2016 actief bij Vitesse, wordt door zijn zwangere vrouw Lucely Chala beschuldigd van huiselijk geweld, poging tot abortus en poging tot 'femicide' (vrouwenmoord), een opkomend verschijnsel in onder meer Mexico. Ibarra zou samen met enkele familieleden op 5 maart zowel zijn vrouw als haar zus Ana Karen hebben toegetakeld. Volgens diverse media hangt Ibarra een gevangenisstraf van maximaal veertig jaar boven het hoofd.

Door Tim Siekman

Tienduizenden Mexicaanse vrouwen waren maandag 'onzichtbaar'. Waar ze afgelopen zondag, op Internationale Vrouwendag, nog massaal de straat op gingen om te protesteren tegen femicide en het gebrek aan daadkracht bij de regering, toonden ze een dag later aan hoe erg Mexico afhankelijk is van het vrouwelijk geslacht. In veel kantoren, winkels, fabrieken, cafés en andere openbare ruimtes viel er geen vrouw te bekennen. Het was ook een symbolische daad voor de vrouwen die voor altijd afwezig zullen zijn, aangezien zij zijn vermoord simpelweg 'omdat ze vrouw zijn'. De cijfers van de laatste jaren laten een zorgwekkende tendens in Mexico zien: tegenwoordig worden er meer dan tien vrouwen per dag vermoord. Momenteel zou de Mexicaanse politie meer dan zevenhonderd zaken van femicide onderzoeken.

De moord op de 25-jarige Ingrid Escamilla door haar 46-jarige man in februari heeft de furie bij Mexicaanse vrouwen in gang gezet. Het stel kreeg ruzie over het drank- en drugsgebruik van de man, waarna hij, onder invloed van drank en drugs, haar doodstak, haar vilde en het lichaam probeerde te verduisteren. Tot overmaat van ramp besloot tabloid Pasala foto's van het verminkte lichaam van Escamilla te publiceren, tot woede van veel Mexicanen. Sinds de moord op Escamilla eisen vrouwen in Mexico veel meer actie van de regering. De reden achter femicide ligt volgens de vrouwen niet alleen bij de gewelddadige individuen, maar ook aan de maatschappij, de machocultuur en de wetten die deze gruweldaden toelaten.

Renato Ibarra, in dienst van Club América, in duel met Edgar Mendez van Cruz Azul.

'Sla ze! Het maakt niet uit of iemand doodgaat'

Ibarra zou zich inmiddels ook schuldig hebben gemaakt aan onder meer poging tot femicide. De 46-voudig international van Ecuador lijkt flink te moeten boeten voor zijn daden, ook omdat de verdediging van de middenvelder bijzonder slecht verloopt. Afgelopen vrijdag besloot de eerste advocaat die Ibarra bijstond zonder uitleg te stoppen met de zaak en deze week kwam daar de tweede advocaat bij. De laatste raadsman besloot de handdoek in de ring te gooien nadat Chala haar getuigenis had afgelegd over de gebeurtenissen op 5 maart. Volgens de berichtgeving zou Ibarra samen met vier andere familieleden Chala en haar zus hebben aangevallen. "Het maakt me niets uit. Sla ze! Het maakt niet uit of iemand doodgaat, sla ze!", zou Ibarra hebben geschreeuwd.

Volgens Chala begon de eerste grote uitspatting op 28 februari, toen zij aan Ibarra had medegedeeld dat ze wilde scheiden. De middenvelder van Club América werd woest en zou haar achterna hebben gezeten in het huis. Ibarra zou zelfs zijn vader in Ecuador hebben gebeld met het plan om Chala uit huis te zetten. Chala besloot daarom haar zus Ana Karen te bellen met het idee om haar naar Mexico te halen om te helpen bij de zwangerschap. De problemen tussen Ibarra en Chala bleven aanhouden, waarbij zus Ana Karen als getuige diende. Ibarra zou meerdere keren dronken thuis zijn gekomen en hebben geschreeuwd naar de twee vrouwen. Ibarra zou zelfs een keer een vaas op de muur hebben kapot gegooid. "Ga weg! Ik ben jullie twee zat! Ik wil jullie niet meer zien", zou de speler van Club América hebben geroepen. Na dit incident zou de familie van Ibarra zijn afgereisd naar Mexico om de voetballer bij te staan.

#LucelyChalá nos narró en #exclusiva la pesadilla y agresión física que sufrió estando embarazada, por parte de su esposo Renato 'N' del #América. pic.twitter.com/5H16hcmRPn — Revista TVNotas (@TVNotasmx) March 12, 2020

Donderdag 5 maart

Ibarra werd op 5 maart gearresteerd op verdenking van verbaal en fysiek geweld jegens zijn vrouw en ook haar zus over een periode van meerdere maanden. Op die bewuste donderdag zou de familie van Ibarra Chala eerst verbaal en daarna fysiek hebben aangepakt. Toen Ibarra thuiskwam na een ochtendtraining bij Club América weigerde hij in te grijpen. Naar verluidt smeekte Chala om hulp van haar man nadat zij en haar zus klappen hadden gekregen van de zus van Ibarra. De Ecuadoraan was echter helemaal klaar met zijn vrouw. "Je kan niets van mij vragen", zo zou de ex-middenvelder van Vitesse hebben gereageerd op de smeekbede. "Vertel hen maar wat je wilt, vraag mij niets."

Chala, die flinke verwondingen opliep en zaterdagmiddag met een rolstoel het ziekenhuis mocht verlaten, vreesde samen met haar zus voor het ergste. "We slaagden erin om onszelf op te sluiten in een kamer", zo klinkt de getuigenis. "Ze schreeuwden dat, als we moedig genoeg waren, we naar buiten moesten komen om onszelf te verdedigen. Uiteindelijk vertelde een vriend van Renato dat de politie eraan kwam. De beledigingen hielden echter niet op. Mijn man bleef me maar krenken", aldus Chala. Ibarra, die in voorlopige hechtenis zit, ontkent alle aantijgingen.