Bundesliga krijgt mogelijk geen kampioen door uitbraak coronavirus

De Bundesliga wordt mogelijk in navolging van onder meer de Eredivisie, de Serie A en LaLiga volledig stilgelegd. De Duitse voetbalbond (DFB) besloot eerder om vanwege de uitbraak van het coronavirus alle wedstrijden in de profcompetities achter gesloten deuren te spelen, maar overweegt zeer serieus om het programma volledig te schrappen.

"We moeten met alle scenario's rekening houden, waaronder het onderbreken van de competitie of zelfs het voortijdig beëindigen van het seizoen", aldus Friedrich Curtius, secretaris-generaal van de DFB, tegenover Kicker. "Maar de autoriteiten in Duitsland hebben het beslissende woord. Zij moeten een duidelijke en bindende beslissing nemen over het wel of niet laten doorgaan van sportevenementen."

Volgens de Duitse krant Express is het mogelijk dat het seizoen in de Bundesliga per direct beëindigd wordt. Er zou in dat geval géén kampioen worden uitgeroepen en er zouden géén clubs degraderen naar het tweede niveau. Vanuit de 2. Bundesliga zouden wél vier teams promoveren, waardoor de hoogste voetbalcompetitie in Duitsland vanaf volgend seizoen eenmalig zou komen te bestaan uit 22 teams.

Voor het uitdelen van de Europese tickets zou in dat scenario worden gekeken naar de huidige ranglijst in de Bundesliga. De clubs op de eerste vier plekken (Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig en Borussia Mönchengladbach) krijgen dan een Champions League-ticket, terwijl nummer vijf Bayer Leverkusen een directe Europa League-plek toegewezen zou krijgen. Voor nummer zes Schalke 04 rest een ticket voor de voorronde van laatstgenoemde toernooi.

Zover is het echter nog niet, want voorlopig zijn er geen Bundesliga-wedstrijden afgelast. Zoals het er nu voor staat, vindt komend weekend de 26ste speelronde van de Duitse competitie plaats zonder publiek. Maandag volgt een spoedoverleg en komt de DFB met een besluit over het restant van het seizoen.