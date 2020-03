Manchester United gaat tekeer en geeft beul van AZ flink pak slaag

Manchester United heeft een voorschot genomen op de kwartfinales van de Europa League. Het team van trainer Ole Gunnar Solskjaer zegevierde met 0-5 over LASK Linz, dat in de zestiende finales nog een maatje te groot was geweest voor AZ. Odion Ighalo, Daniel James, Juan Mata, Mason Greenwood en Andreas Pereira verzorgden de doelpuntenproductie in een volledig leeg stadion. Tahith Chong deed de laatste twintig minuten mee.

Manchester United legde in de eerste helft de basis voor de zege in het Linzer Stadion. Het team van Solskjaer was de betere ploeg in de eerste 45 minuten, al beet de thuisploeg meer van zich af naarmate de eerste helft vorderde en kende men de beste fase vlak voor de onderbreking. Tot aan de 0-1, in de 28e minuut, had het bezoek kansen via Mata, wiens schot door Reinhold Ranftl werd geblokt, en Daniel James. Doelman Alexander Schlager reageerde echter goed op diens inzet.

De ploeg van Solskjaer sloeg na nog geen half uur spelen voor de eerste keer toe. Met inzet en wat geluk kreeg Bruno Fernandes de bal bij Ighalo, die op de rand van het strafschopgebied met de bal goochelde alvorens hij het leer met links hoog en hard via het aluminium in het doel joeg: 0-1. In het laatste kwartier liet LASK zich niet onbetuigd, maar dankzij onder meer een uitgestrekt been van Eric Bailly op een schot van Dominik Frieser hield Sergio Romero zijn doel schoon.

Manchester United trok het duel in de tweede helft definitief naar zich toe. Hoewel LASK in het eerste kwartier wederom een prima indruk achterliet, betekende een laag schot van James op aangeven van Ighalo na 58 minuten spelen de 0-2. De winterse versterking trof niet veel later ook nog de paal, op aangeven van Fernandes, maar Manchester United kreeg acht minuten voor tijd alsnog een derde treffer.

Na een sublieme steekpass van Fred rondde Mata koeltjes af. De vijf minuten voor tijd voor Ighalo ingevallen Greenwood nam daarna al counterend de 0-4 voor zijn rekening: na een uitstekende pass van Chong nam de aanvaller zijn vijfde doelpunt in de Europa League voor zijn rekening. In de extra tijd bepaalde Pereira de eindstand, al had Schlager daar een groot aandeel in. De doelman zat volledig verkeerd bij diens inzet van afstand.