Basaksehir steelt winst zonder buitengesloten Elia; Basel vernedert Eintracht

Istanbul Basaksehir heeft zichzelf donderdagavond een goede uitgangspositie verschaft in de achtste finale van de Europa League. De Turkse topclub, waar Eljero Elia buiten de wedstrijdselectie werd gehouden, won zonder groots te spelen door een late penalty van Edin Visca met 1-0 van FC Kopenhagen. FC Basel won in het andere duel zeer overtuigend met 0-3 op bezoek bij Eintracht Frankfurt in een lege Commerzbank-Arena (vanwege het coronavirus). De return van het de clash tussen de Zwitserse en Duitse club vindt vanwege de uitbraak van het virus óók plaats in het stadion van Franfurt.

Istanbul Basaksehir - FC Kopenhagen 1-0

Eljero Elia werd door trainer Okan Buruk niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor het duel met FC Kopenhagen, zo werd vlak voor de aftrap duidelijk. Zonder de ex-Feyenoorder begonnen de Turken sterk aan het duel. In de achtste minuut zag Edin Visca zijn schot vanaf de rand van de zestien via het lichaam van ploeggenoot Mahmut Tekdemir tegen de paal belanden. Drie minuten later kreeg Basaksehir-verdediger Alexandru Epureanu een vrije kopkans, maar doelman Karl-Johan Johnsson reageerde alert en keerde de inzet.

Na een half uur volgde aan de andere kant een grote kans voor Kopenhagen-spits Michael Santos, die echter een zwakke poging in de handen van Mert Günok afleverde. Omdat ook een harde en lage knal van Basakesehir-aanvaller Demba Ba er niet in ging, gingen beide ploegen doelpuntloos rusten. In de tweede helft was beduidend minder te beleven, al veranderde dat toen oudgediende Robinho in de slotfase in de ploeg kwam bij Basaksehir. De 36-jarige Braziliaan dook direct gevaarlijk op in de zestien en sneed de bal voor het doel langs richting Ba, die vervolgens op onbegrijpelijke wijze verzuimde om de bal in het lege doel te glijden.

Basaksehir leek gezien het niet al te aanvallende veldspel te kunnen leven met een doelpuntloos gelijkspel, maar de Turkse topclub pakte in de slotfase alsnog de winst. Een ogenschijnlijk lichte duw van Kopenhagen-rechtsback Guillermo Varela op Ba werd bestraft met een penalty voor de Turken, die door Visca feilloos en hard in het doel werd getrapt: 1-0.

Eintracht Frankfurt - FC Basel 0-3

In de openingsfase speelde het team van Adi Hütter goed en moedig voetbal. De ploegen neutraliseerden elkaar echter naarmate de eerste helft vorderde. FC Basel leunde vooral op de defensie, maar de eerste offensieve poging, nota bene een vrije trap, was ook meteen raak. Na een overtreding van Martin Hinteregger op Valentin Stocker schoot Samuele Campo het leer in de 27e minuut schitterend voorbij de kansloze Kevin Trapp. In het restant van het eerste bedrijf speelden de teams van Hütter en Marcel Koller niets klaar.

In de tweede helft ging het spel op en neer, met kansen voor beide teams. Luttele minuten na rust liet Fabian Frei een grote kans op de 0-2 onbenut, maar ook Almamy Touré had zeker één doelpunt kunnen maken. Na 65 minuten spatte een schot van de verdediger vanaf een meter of 10 op de lat uiteen en niet veel later voorkwam Jonas Omlin dat een schot in de korte hoek van Touré alsnog de 1-1 betekende.

FC Basel sloeg in de 73e minuut voor een tweede keer toe: na goed voorbereidend van Campo werkte Kevin Bua de bal vanaf een meter of veertien over de uitkomende Trapp heen. Stocker bepaalde vijf minuten voor tijd de eindstand en de return lijkt daardoor dan ook een formaliteit te zullen zijn. Bij FC Basel deed Jasper van der Werff, een Zwitser met Nederlandse roots, nog de laatste twaalf minuten mee.