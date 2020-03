Officiële verklaring Juventus: 121 mensen in quarantaine

Liefst 121 aan Juventus gerelateerde personen zijn vrijwillig in quarantaine zijn gegaan, zo meldt de Italiaanse topclub donderdagavond via de officiële kanalen. Woensdag werd bekend dat Daniele Rugani positief heeft getest op het coronavirus en sindsdien in quarantaine verblijft, zoals de regels voorschrijven.

Rugani groeide afgelopen week uit tot de eerste speler van een grote Europese club van wie bekend is dat hij is besmet met het virus. Later volgde ook Manolo Gabbiadini van Sampdoria. Iedereen die recent in contact was met Rugani, is getest op het virus. Tot het moment van de uitslag van resultaten heeft Juventus ervoor gekozen om strenge quarantainemaatregelen te nemen en het zekere voor het onzekere te nemen.

Het gaat in totaal om 121 werknemers van Juventus, dat wil zeggen: voetballers, leden van de technische staf, directie en personeelsleden. Het merendeel verblijft in het J-Hotel, dat zich naast het trainingscomplex van Juventus bevindt. Cristiano Ronaldo kan sowieso voorlopig niet terugkeren naar Turijn of Italië. De vedette was naar Madeira afgereisd in verband met de beroerte die zijn moeder recent kreeg en zal daar voorlopig blijven.

Ook in de Serie A wordt niet gevoetbald tot minimaal 3 april. Italië is van alle landen in Europa het zwaarst getroffen door het Coronavirus. In Italië zijn vandaag meer dan 2500 nieuwe corona-besmettingen geregistreerd. Het dodental staat er nu op 1016, gisteren was dat nog 827. In het land zijn inmiddels 1258 mensen genezen verklaard.