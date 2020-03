Eljero Elia in conflict met Basaksehir: ‘Het is een politiek spelletje’

Eljero Elia zit donderdagavond niet bij de selectie van Istanbul Basaksehir tegen FC Kopenhagen in de achtste finale van de Europa League. Bij uitzendgemachtigde FOX Sports ging men aanvankelijk uit van een blessure, maar de 33-jarige vleugelspits laat zelf aan presentator Jan Joost van Gangelen weten dat daar geen sprake van is.

"Ik ben niet geblesseerd. Het is een beetje een politiek spelletje", zo reageert Elia via zijn Instagram-account in een privébericht aan Van Gangelen. De presentator, die het persoonlijke bericht van Elia live op televisie voorlas, voegt daaraan toe dat Basaksehir het aflopende contract van de dertigvoudig Oranje-international wil verlengen. Elia zit daar volgens Van Gangelen echter niet op te wachten. Omdat beide partijen er niet uitkomen, heeft de nummer twee van de Turkse competitie besloten om Elia niet op te nemen in de wedstrijdselectie tegen Kopenhagen.

Anderhalve week geleden, op maandag 3 maart, kwam Elia voor het laatst in actie voor zijn club. In het competitieduel met Gaziantep werd de ex-Feyenoorder in de rust gewisseld bij een 0-0 stand (eindstand 3-1). Vijf dagen later ging Basaksehir op bezoek bij Goztepe (0-3), maar bij die wedstrijd zat Elia ook al niet bij de wedstrijdselectie.

Volgens Elia, die dit seizoen met 2 assists en 1 goal in 24 officiële duels geen overtuigende statistieken kan overleggen, is dat besluit dus niet genomen om sportieve redenen. In januari bracht Voetbal International nog naar buiten dat Elia dichtbij een overgang was naar het Argentijnse Club Atlético Talleres, maar die transfer ketste op het laatste moment af.

Elia is bezig aan zijn derde seizoen bij Basaksehir en was tot voor kort consequent verzekerd van een basisplaats, hoewel hij dus nauwelijks goals of assists produceert. Vorig seizoen was wat dat betreft nog slechter voor Elia, toen hij in 24 officiële wedstrijden 1 doelpunt en 1 beslissende pass produceerde. In zijn eerste jaar in Turkije ging het beter: in 2017/18 maakte Elia 8 goals en gaf hij 5 assists in 32 officiële duels.