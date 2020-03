Christian Eriksen begint over keuze te twijfelen

Aaron Ramsdale lijkt een stap omhoog te kunnen maken. De jonge doelman van Bournemouth is in beeld bij zowel Chelsea als Tottenham Hotspur. (Daily Mail)

Karlan Grant maakt dit seizoen met zestien doelpunten indruk in het shirt van Huddersfield Town. Aston Villa en West Bromwich Albion hopen de jonge spits in te kunnen lijven. (Sky Sports)

De middenvelder ruilde Tottenham Hotspur in januari in voor Internazionale en vraagt zich nu af of Real Madrid niet de betere optie was geweest.