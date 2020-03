UEFA zet streep door Champions League-returns vanwege quarantaines

De Champions League-returns Manchester City - Real Madrid en Juventus - Olympique Lyon zijn tot nader order uitgesteld, zo de UEFA donderdagmiddag bekend via de officiële kanalen. Deze maatregel is genomen nadat de spelers van Real Madrid en Juventus in thuisisolatie werden geplaatst vanwege het coronavirus.

Donderdag werd bij een speler van de basketbaltak van Real Madrid het virus vastgesteld. Aangezien de basketballers en voetballers faciliteiten delen op trainingscomplex Valdebebas, is besloten om de selectie van de Spaanse grootmacht de komende twee weken in quarantaine te plaatsen.

Hierdoor is het voor Zinédine Zidane en zijn spelers niet mogelijk om volgende week naar Engeland te reizen voor de wedstrijd in de achtste finales van het miljardenbal. Manchester City zou in die wedstrijd de 2-1 overwinning die het eerder in het Santiago Bernabéu wist te boeken verdedigen.

In het geval van Juventus werd dinsdagavond vastgesteld dat verdediger Daniele Rugani het virus onder de leden heeft. De selectie is daarna in thuisisolatie geplaatst. Juventus verloor de heenwedstrijd tegen les Gones twee weken geleden met 1-0. Of en wanneer de wedstrijden worden ingehaald is nog duidelijk. De kans lijkt daarnaast groot dat de UEFA ervoor zal kiezen om de Champions League en de Europa League voorlopig helemaal stil te leggen.