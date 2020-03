L’Équipe: UEFA hakt knoop door en kiest voor uitstel EK

De UEFA maakte eerder op de donderdag bekend dat er aankomende dinsdag een groot spoedoverleg plaats zal vinden naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus. De verwachting is dat er dan knopen doorgehakt worden wat betreft de voortgang van onder meer de nationale competities, de Champions League en de Europa League.

L’Équipe weet donderdagmiddag te melden dat de kans groot is dat de Europese voetbalbond ervoor kiest om het EK van aankomende zomer met een jaar door te schuiven. Het toernooi zou eigenlijk halverwege juni van start gaan, maar dit zorgt voor te veel problemen als de nationale competities en de Europese toernooien dan nog ingehaald moeten worden.

Om ruimte te scheppen, zal de UEFA volgens de Franse sportkrant het besluit naar buiten brengen om het EK door te schuiven naar de zomer van 2021. Dit geeft landen ook de ruimte om de nog overgebleven EK-kwalificatiewedstrijden te spelen die eigenlijk eind maart afgewerkt zouden worden. Door deze interlandperiode lijkt vanwege het coronavirus eveneens een streep te gaan.

De UEFA zal nog wel in overleg moeten met wereldvoetbalbond FIFA, dat in de zomer van 2021 een nieuw WK voor clubteams wil organiseren. Het nieuws over het doorschuiven van het EK komt op dezelfde dag als waarop duidelijk is geworden dat LaLiga en de Eredivisie voorlopig stil zullen liggen. Eerder werd al besloten om onder meer de Serie A stop te zetten.