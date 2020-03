Programma Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie opgeschort

Er zullen de komende tijd geen wedstrijden worden gespeeld in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Minister-president Mark Rutte en minister voor Medische Zorg & Sport Bruno Bruins hebben donderdagmiddag bekendgemaakt dat alle sportwedstrijden en evenementen waar meer dan honderd mensen op afkomen tot en met 31 maart geschrapt zijn in een poging om de verspreiding van het coronavirus te stoppen.

Dinsdag werd al besloten dat er een streep ging door de wedstrijden die in Brabant zouden worden gespeeld. Deze provincie is momenteel het hevigst getroffen door de uitbraak van het coronavirus en de KNVB schrapte daarom al PSV - FC Groningen, Willem II - sc Heerenveen, RKC Waalwijk - FC Groningen, TOP Oss - FC Den Bosch en Jong PSV - Go Ahead Eagles.

Nu zijn ook de overige wedstrijden voor de rest van de maand uitgesteld. Dit geldt onder meer voor de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip, die voor volgende week zondag op het programma stond. Wanneer en hoe de afgelaste duels worden ingehaald, is op dit moment nog niet duidelijk. Naast de wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie gaat er ook een streep door de oefeninterlands die het Nederlands elftal op 26 en 29 maart tegen respectievelijk de Verenigde Staten en Spanje zou spelen.

Nederland gaat met dit besluit onder meer Italië en Spanje achterna. Italië kreeg als eerste land in Europa te maken met een grote uitbraak van het coronavirus en begin deze week werd besloten de Serie A stil te leggen. Spanje volgde eerder op de donderdag met het besluit om LaLiga voorlopig stop te zetten. Volgende week dinsdag zal tijdens een groot spoedoverleg van de UEFA besproken worden welke gevolgen dit heeft voor onder meer de Champions League en de Europa League.