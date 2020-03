Internazionale en Juventus vinden elkaar mogelijk in deal van 65 miljoen euro

Mauro Icardi begon sterk aan zijn periode bij Paris Saint-Germain. De van Internazoniale gehuurde spits is zijn plek inmiddels echter kwijtgeraakt aan oudgediende Edinson Cavani en Icardi wist dit kalenderjaar pas driemaal te scoren. De kans dat hij volgend seizoen nog steeds voor les Parisiens speelt lijkt dan ook met de week af te nemen en een terugkeer naar de Serie A lonkt voor de Argentijn.

La Gazzetta dello Sport meldt donderdag namelijk dat Juventus opnieuw in de markt is voor Icardi. La Vecchia Signora werd in het verleden al vaker in verband gebracht met de komst van de aanvaller, waaronder afgelopen zomer. Icardi toog toen echter op huurbasis naar PSG, dat ook de optie heeft om hem definitief in te lijven.

De spits heeft volgens de berichtgeving nu echter zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Italië en geldt naar verluidt opnieuw als een aantrekkelijke kandidaat voor Juventus. Technisch directeur Fabio Paratici zou inmiddels al de eerste gesprekken met Icardi’s vrouw en zaakwaarnemer Wanda Nara achter de rug hebben om een overstap mogelijk te maken.

Internazionale vraagt 65 miljoen euro voor de 27-jarige Icardi, die nog tot medio 2022 vastligt in het Giuseppe Meazza. Dit is hetzelfde bedrag dat als koopoptie in de overeenkomst met Paris Saint-Germain is opgenomen. De Franse grootmacht heeft Inter naar verluidt al vijf miljoen betaald om Icardi dit seizoen te kunnen huren.