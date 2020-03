UEFA last spoedoverleg in over restant competities en het EK

De UEFA plant een overleg met alle betrokken partijen om de situatie rondom het coronavirus te bespreken, zo meldt de Europese voetbalbond donderdagmiddag in een officiële verklaring op de website. Naast de gevolgen voor de verschillende competities wordt ook er op dinsdag 17 maart ook gesproken over het naderende EK.

In totaal worden 55 voorname leden van de UEFA uitgenodigd om door middel van een videoconference te vergaderen over de problematiek rondom de uitbraak van het coronavirus in Europa. Samen met vertegenwoordigers van de Europese topclubs en de spelersvakbond FIFPro zal worden gesproken over een plan van aanpak. De UEFA is tot deze beslissing gekomen naar aanleiding van analyses van de wereldgezondheidsorganisatie.

De UEFA heeft overigens nog geen definitieve maatregelen genomen wat betreft de wedstrijden in de Champions League en Europa League, ondanks berichtgeving van onder meer Marca dat de aankomende duels in de achtste finale geschrapt gaan worden. Het is echter goed mogelijk dat er op de vergadering van volgende week dinsdag alsnog wordt besloten om de wedstrijden uit te stellen. Op de uitgestelde duels na blijft het programma in de Europa League van donderdagavond ongewijzigd.

Vanwege het stilleggen van onder meer de Serie A en LaLiga lijken er problemen te ontstaan in aanloop naar het EK, daar er steeds minder tijd is om competitiewedstrijden in te halen in de komende maanden. De UEFA heeft echter nog niet besloten om het EK uit te stellen. Het eindtoernooi begint op 12 juni. Na het spoedoverleg zal er meer duidelijkheid worden verschaft, zo valt te lezen in de persverklaring.