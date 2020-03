Ajax-fans doen dringende oproep: ‘Ja, ook volgende week tegen Feyenoord’

De Supportersvereniging Ajax (SVA) is ten zeerste tegen het spelen van competitiewedstrijden achter gesloten deuren, zo klinkt het donderdag. De supportersgroepering gruwelt dan ook bij het idee dat de aankomende wedstrijden van Ajax met FC Twente (15 maart) en Feyenoord (22 maart) mogelijk zonder toeschouwers worden afgewerkt. Het is echter goed mogelijk dat de KNVB vanwege het coronavirus op zeer korte termijn maatregelen neemt.

Het duel met FC Twente van zondag in een leeg stadion is derhalve geen optie voor de Supportersvereniging. "Absoluut niet zelfs. Voetbal wordt voor de fans gespeeld", benadrukt directeur Fabian Nagtzaam in een verklaring aan De Telegraaf. Hij verwijst terloops naar de gevolgen van het weren van publiek in het buitenland. In de Serie A werd het duel tussen Juventus en Internazionale van zondag in een leeg Allianz Stadium gespeeld.

"Juventus-Inter was een topper in de Serie A, maar werd door de lege tribunes een zouteloze pot", verzucht Nagtzaam. "Haal de wedstrijd (tegen FC Twente, red.) dan maar uit het programma en haal hem later in. Ja, ook volgende week Feyenoord - Ajax. Natuurlijk is het in het voordeel van Ajax als die in een lege Kuip wordt gespeeld. Maar dat willen we niet."

De KNVB besloot eerder deze week om PSV - FC Emmen, Willem II - sc Heerenveen en RKC Waalwijk - FC Groningen uit te stellen, daar Noord-Brabant vanwege het coronavirus wordt aangemerkt als risicogebied. De overige zes wedstrijden in de Eredivisie van aankomend weekeinde gaan voorlopig wel door, zo is woensdag besloten op een spoedoverleg van alle betrokken partijen. Daarnaast is publiek gewoon welkom in de zes verschillende stadions.