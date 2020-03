Simeone wijst op ‘oneerlijk’ voordeel: ‘Liverpool heeft die kans nooit gehad’

Liverpool begon dit seizoen als houder van de Champions League, maar inmiddels is duidelijk geworden dat the Reds hun titel niet zullen prolongeren. Atlético Madrid was woensdagavond in een spectaculair duel op Anfield namelijk met 2-3 te sterk voor de Engelse grootmacht en dat was na de 1-0 overwinning in het eigen Wanda Metropolitano ruimschoots genoeg om door te bekeren.

Liverpool-manager Jürgen Klopp toonde zich na afloop van het duel kritisch op het spel van de tegenstander: “Ik snap echt niet waarom ze zo spelen, gezien de kwaliteiten die ze hebben. Ze zouden zo mooi kunnen voetballen, maar het enige wat ze doen is heel dicht bij het eigen doel verdedigen en counteren”, liet hij onder meer optekenen bij BT Sport. Hij krijgt bijval van clubicoon Michael Owen, die niet vindt dat los Colchoneros het verdienden om te winnen.

“De spelers van Atlético zullen in de kleedkamer zitten, elkaar aankijken en zeggen: ‘Ongelooflijk, hoe goed was het team dat we zojuist verslagen hebben? Tegen zoiets hebben we nog nooit gespeeld.’ Liverpool heeft hen negentig minuten lang weggeblazen”, liet de oud-spits optekenen in de studio. Donderdagochtend zette hij deze woorden middels een tweet nog eens kracht bij: “Bespaar me alsjeblief al deze onvermijdelijke nonsens over een masterclass van Diego Simeone. Er is niets briljants aan om elf topspelers achter de bal te zetten. Liverpool heeft hen echt weggespeeld.”

Simeone toont zich desondanks niet onder de indruk van de kritiek: “Ik respecteer Klopps identiteit en de geweldige spelers die ze hebben. Wij proberen om te profiteren van de tekortkomingen bij de tegenstander. Dat is wat we doen en zo we proberen wedstrijden te winnen.” Simeone voegt echter wel toe dat het resultaat ‘onterecht’ is omdat Liverpool niet meer de kans kreeg om zich te herstellen van de uitdoelpunten die het moest incasseren.

De Engelsen kwamen door een doelpunt van Roberto Firmino nog wel op voorsprong in de verlenging, maar werden na twee doelpunten van Marcos Llorente voor een schier onmogelijke taak gesteld om nog door te gaan: “Wat ik te zeggen heb, en wat ik ook ga zeggen tijdens de volgende trainersbijeenkomst van de UEFA, is wat ik denk dat oneerlijk is. Dat was vandaag het geval, omdat wij een halfuur extra kregen om drie uitdoelpunten te maken. Liverpool heeft die kans nooit gekregen. Wij kregen dertig minuten meer om een uitdoelpunt te maken en Liverpool niet, dat is niet eerlijk. Deze regel was nu in ons voordeel, maar werkt in de toekomst mogelijk tegen ons. Liverpool had dertig minuten minder om dat uitdoelpunt te maken, dat is gewoon verkeerd”, sluit Simeone af.