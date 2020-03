Spanje gaat ook overstag en legt competitie voorlopig stil

Er wordt voorlopig niet gevoetbald in Spanje. LaLiga meldt donderdag dat de komende twee speelronden van de kalender zijn gehaald vanwege de uitbraak van het coronavirus, zo is besloten na overleg tussen alle betrokken partijen. In een eerder stadium was al besloten om voorlopig geen bezoekers toe te laten bij duels op het hoogste niveau.

De beslissing van LaLiga om de competitie stil te leggen volgt op het besluit van Real Madrid om de spelers van de hoofdmacht in quarantaine te plaatsen, nadat een speler van de basketbaltak van de club besmet was geraakt met het coronavirus. Real treedt in de komende periode dus niet aan tegen Eibar en Valencia, terwijl er ook grote twijfels zijn over het doorgaan van het Champions League-duel met Manchester City van volgende week dinsdag.

Na afloop van de stillegging zullen alle betrokken instanties kijken naar de invulling van het restant van deze jaargang in LaLiga en over het al dan niet toelaten van publiek bij competitiewedstrijden. Barcelona besloot eerder deze week al om het Champions League-duel met Napoli van volgende week woensdag in het Camp Nou achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Dinsdag werd het treffen tussen Valencia en Atalanta al zonder bezoekers afgewerkt.

In de Europa League ondervinden Spaanse clubs ook hinder van het coronavirus. Sevilla speelt op een nog te bepalen datum tegen AS Roma, nadat het duel van donderdagavond was geschrapt. De bezoekende club kreeg namelijk geen toestemming om te landen in Spanje. Getafe weigerde om naar Milaan af te reizen voor het uitduel met Internazionale, waarna de UEFA het duel van de kalender haalde. De returnwedstrijd wordt sowieso zonder publiek gespeeld. Over de oefeninterland tussen Nederland en Spanje op 29 maart is nog geen definitieve maatregel genomen.