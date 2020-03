Spelers Real Madrid verlaten Valdebebas en moeten in quarantaine

De komende wedstrijden van Real Madrid zullen geen doorgang vinden nadat een speler van de basketbaltak van de club positief is getest op het coronavirus. De club meldt donderdagochtend via de officiële kanalen dat zowel de basketballers als voetballers in quarantaine zijn gezet.

Doordat de voetballers en basketballers dezelfde faciliteiten delen op trainingscomplex Valdebebas, is besloten om het coronavirus-protocol in werking te stellen. Dit betekent dat de spelers van de Koninklijke vijftien dagen in thuisisolatie moeten.

LaLiga heeft inmiddels bevestigd dat de komende twee speelrondes hoe dan ook niet doorgaan, waardoor er voor Real een streep kan door de wedstrijden tegen Eibar en Valencia. Ook de Champions League-return tegen Manchester City van volgende week zal naar alle waarschijnlijkheid niet gespeeld worden.

De spelers van Real Madrid hadden donderdagochtend eigenlijk om 11.00 uur op het veld moeten verschijnen op Valdebebas. Nadat het nieuws over de besmetting bekend werd gemaakt, heeft iedereen het verzoek gekregen om het complex te verlaten. Valdebebas is inmiddels afgesloten.