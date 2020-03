Nederlandse en Amerikaanse bond in spoedoverleg na maatregel Trump

De KNVB en de Amerikaanse voetbalbond praten vanwege de uitbraak van het coronavirus over het doorgaan van de interland tussen Oranje en de Verenigde Staten, op 26 maart in het Philips Stadion. Daarnaast zijn enkele overheidsinstanties nauw betrokken bij het spoedoverleg. De kans is zeer aanwezig dat de vriendschappelijke interland van de kalender wordt gehaald.

"We zijn met zijn allen in gesprek en als er nieuws is zullen we dat gezamenlijk communiceren", zo laat Earnest Stewart, technisch directeur van de Amerikaanse voetbalbond, weten in een reactie aan Voetbal International. De KNVB heeft overigens nog niet gesproken met de voetbalbond van Spanje over de oefeninterland in de Johan Cruijff ArenA op 29 maart.

Bondscoach Ronald Koeman vroeg zich eerder deze week al af of Team USA in de gelegenheid is om richting Nederland af te reizen. "We spelen tegen de Verenigde Staten. Hoe kijken die ernaar? Komen ze überhaupt? Misschien gaan die interlands wel helemaal niet door", zo liet de bezorgde keuzeheer van het Nederlands elftal weten in een interview met Voetbal International.

Het nieuws over de gesprekken tussen beide bonden volgt op de mededeling van president Donald Trump dat er de komende dertig dagen een inreisverbod geldt tussen de Verenigde Staten en Europa. De maatregel gaat in de nacht van vrijdag op zaterdag in en geldt voor alle mensen die vanuit Europa richting de Verenigde Staten willen reizen. Het inreisverbod geldt voor alle mensen die veertien dagen voor hun geplande reis naar Amerika in de landen zijn geweest die onder het Europese Schengenverdrag vallen. Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk zijn voorlopig wel nog gewoon welkom in de Verenigde Staten, al is hier geen reden voor opgegeven door Trump.