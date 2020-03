KBVB grijpt in: Pro League in lege stadions, bekerfinale uitgesteld

De Belgische voetbalbond heeft ingegrepen vanwege het coronavirus. De KBVB maakt donderdag bekend dat de wedstrijden van de Pro League achter gesloten deuren worden afgewerkt. Daarnaast wordt de bekerfinale van 22 maart uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum. Alle jeugd- en amateurwedstrijden en trainingen zijn afgelast van zowel veldvoetbal als zaalvoetbal.

De maatregelen gelden tot aan 31 maart, zo meldt de bond. De fans zijn niet welkom in de hoogste afdeling van het Belgische voetbal en de bekerfinale tussen Club Brugge en Royal Antwerp op 22 maart in het Koning Boudewijnstadion wordt op een andere datum ingehaald. De maatregelen zijn genomen op advies van de overheid.

De Belgische bond heeft in samenspraak met de betrokken partijen afgesproken dat alle wedstrijden van de dertigste en laatste speelronde op 15 maart in lege stadions worden afgewerkt. Het gaat in totaal om acht wedstrijden in de Pro League waarbij de fans niet aanwezig mogen zijn.

Net als in andere Europese competities gaan de stadions in België op slot. De Britse regering brengt naar verwachting donderdag naar buiten dat vanwege het coronavirus ook de Premier League-wedstrijden zonder fans gespeeld gaan worden. In Nederland vallen de maatregelen vooralsnog mee. De wedstrijden in Noord-Brabant zijn afgelast, maar in de rest van het land wordt er komend weekeinde gewoon gespeeld.