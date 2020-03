‘Britse regering komt met rigoureus besluit over Premier League’

Alle wedstrijden in de Premier League worden de komende tijd achter gesloten deuren afgewerkt, zo weet The Times donderdag te melden. De Britse regering komt tot deze maatregel na de uitbraak van het coronavirus in Europa en alle problemen die sindsdien zijn gerezen. Naar verluidt wordt de knoop deze donderdag al doorgehakt, als het aantal gevallen van besmetting de vijfhonderd passeert. Momenteel zijn er 456 gevallen van besmetting met het coronavirus bekend in Groot-Brittannië.

Een speciale commissie van de overheid wil vanwege de pandemonie-status van het coronavirus overstappen van het in quarantaine brengen van besmette mensen naar het uitstellen van belangrijke evenementen, dus ook op sportgebied. Hierdoor treedt een crisisplan voor de Premier League in werking. Het lopende seizoen wordt gewoon afgewerkt, al zullen de resterende duels op het hoogste niveau en in de lagere divisies wel zonder publiek worden gespeeld.

Seizoenkaarthouders die niet langer naar het stadion kunnen, krijgen een livestream aangeboden waarop de wedstrijden van hun favoriete club worden uitgezonden. Duels uit de Premier League worden echter niet langer op een groot scherm in kroegen vertoond. De regering wil op deze manier voorkomen dat grote groepen mensen zich verzamelen op één plek, wat de algehele veiligheid in gevaar kan brengen.

Afgelopen woensdag werd vanwege het coronavirus voor de eerste keer een wedstrijd in de Premier League uitgesteld. Er ging een streep door Manchester City - Arsenal, daar Olympiacos Piraeus-eigenaar Evangelos Marinakis positief testte op het coronavirus. Enkele spelers van Arsenal werden in thuisisolatie geplaatst nadat ze in contact waren geweest met Marinakis. The Gunners speelden onlangs tegen Olympiacos in de tweede ronde van de Europa League.