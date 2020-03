Neymar provoceert Haaland ook op Instagram: ‘Parijs is onze stad'

Paris Saint-Germain bereikte woensdagavond ten koste van Borussia Dortmund de kwartfinales van de Champions League. Na een 2-1 nederlaag in Duitsland, was het team van trainer Thomas Tuchel op eigen veld met 2-0 te sterk. Neymar was een van de doelpuntenmakers en hij vierde zijn goal op de manier zoals Dortmund-spits Erling Haaland dat altijd doet. De volledige PSG-selectie deed hetzelfde na afloop op het veld en in de kleedkamer werd het ritueel herhaald. Op Instagram heeft Neymar er nog een schepje bovenop gedaan.

Woensdag verscheen een foto van Haaland op sociale media met daarbij de tekst: "Mijn stad, niet die van jou." Naar verluidt was de tekst niet afkomstig van de Dortmund-speler, maar is deze bewerkt. Neymar maakte desondanks een screenshot en plaatste die foto op Instagram: “Jouw stad is in Noorwegen, ga terug.” Toen Neymar na een klein halfuur scoorde tegen Dortmund, vierde hij zijn goal zoals Haaland dat altijd doet: in een meditatie-houding.

Na afloop van de wedstrijd werd dit ritueel herhaald door de complete selectie. In de kleedkamer deden verschillende spelers, waaronder Neymar en Kylian Mbappé, dit nogmaals. De Braziliaanse aanvaller vond dat hij de Noorse Dortmund-spits daarmee niet genoeg op de hak had genomen, want op Instagram ging hij nog verder. Neymar plaatste een foto waarop hij in meditatie-houding zit, met daarbij de tekst: “Parijs is onze stad, niet die van jou.”

“Na de heenwedstrijd waren er wat provocaties van hun kant geweest”, zei de Duitse PSG-verdediger Thilo Kehrer tegenover diverse media. “Je mag erover discussiëren of je het moet doen, maar het hoort erbij. Er zijn emoties en die moet je ook niet verstoppen.” De negentienjarige Haaland is een ware sensantie in Duitsland sinds zijn winterse overstap van Red Bull Salzburg naar Dortmund. Hij was in elf wedstrijden goed voor twaalf doelpunten voor zijn nieuwe club.