Simeone haalt Messi aan in lofzang op ‘beste doelman ter wereld’ Oblak

Jan Oblak was woensdagavond tegen Liverpool (2-3 overwinning) andermaal van zeer grote waarde voor Atlético Madrid, dat mede door de vele fraaie reddingen van de Sloveense doelman de kwartfinale in de Champions League bereikte. Trainer Diego Simeone is na afloop van de zege op Anfield maar wat blij met Oblak, die hij in zijn lofzang de ‘Lionel Messi van de keepers’ noemt.

"Wij beschikken echt over de beste doelman ter wereld", jubelt Simeone in gesprek met de Spaanse media. "Dat heb ik echter al veel vaker gezegd over hem. Het is net zoals Barcelona met Messi die wedstrijden beslist met zijn aanvallende manier van voetballen. Oblak is beslissend in wedstrijden vanwege zijn reddingen." Liverpool schoot in het tweede duel met Atlético in totaal 34 keer op doel. Uiteindelijk wisten alleen Georginio Wijnaldum en Roberto Firmino te scoren voor de ploeg van manager Jürgen Klopp.

Simeone had een gouden hand met wisselen, want invaller Marcos Llorente scoorde tweemaal in de verlenging. "Zijn entree zorgde voor een revolutie", deelt de Atlético-trainer complimenten uit. "Ik ben dan ook zeer gelukkig voor het elftal en de club. Het was een historische wedstrijd tegen een opponent van de buitencategorie. De intensiteit was ongelooflijk en het stadion geweldig." Simeone prijst de eensgezindheid van zijn ploeg. "Het lijkt allemaal simpel, maar dat is het zeker niet."

Kieran Trippier is eveneens blij met het geslaagde strijdplan van Atlético. "We wisten dat het heel lastig zou worden tegen Liverpool, zelfs met de 1-0 voorsprong uit de eerste wedstrijd", vertelt de rechtsback aan BT Sport. "Het was cruciaal dat we verdedigend sterk bleven en in positie zouden blijven spelen, om zo het spel van Liverpool te frustreren. We wisten dat we op een gegeven moment onder de druk van Mohamed Salah en Firmino uit zouden komen. We hebben nooit opgegeven en aan het einde zelfs de winst gepakt. Het was echt cruciaal dat we op de beslissende momenten koelbloedig waren."