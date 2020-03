Neymar gefileerd na rode kaart Emre Can: ‘Een goede acteur, dat weten we’

Voor Borussia Dortmund kwam het Champions League-avontuur woensdagavond ten einde door de 2-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain. Na afloop zijn de frustraties groot bij sportief directeur Michael Zorc, die zijn pijlen richt op Neymar. Volgens de bestuurder bediende de aanvaller zich van onsportief gedrag bij de rode kaart voor Emre Can in de slotfase. Laatstgenoemde was zichtbaar gefrustreerd over de Braziliaanse aanvaller en duwde hem daarom naar de grond. De middenvelder van Dortmund moest gelijk het veld verlaten.

"Het is moeilijk om zoiets te accepteren", verzucht Zorc na afloop van de verliesbeurt in het Parc des Princes in gesprek met Ruhr Nachrichten. "Met de rode kaart is Can veel te zwaar bestraft. We weten allemaal dat Neymar een goede acteur is. Dat heeft hij vandaag weer eens laten zien." Can haalde Neymar onderuit in de slotminuut, waarna de PSG-speler gemakkelijk naar de grond leek te gaan. Er ontstond gelijk een ruzie tussen het tweetal en spelers van beide kanten bemoeiden zich al snel met het akkefietje, waardoor langs het veld een behoorlijke chaos ontstond.

Zorc kijkt terug op een mislukte avond voor BVB in Parijs. "We hebben in aanvallend opzicht veel te weinig gebracht en maakten het PSG wel erg gemakkelijk om te scoren. Ze hoefden niet eens tot het uiterste te gaan om te winnen. Bij ons waren teveel spelers uit vorm." Trainer Lucien Favre laat een iets positiever geluid horen. "We moeten het allemaal ook niet overdrijven, zo slecht was het nou ook weer niet van onze kant."

Vanwege de uitbraak van het coronavirus werd het duel tussen PSG en Dortmund achter gesloten deuren gespeeld. Een vreemde gewaarwording, zo oordeelt Mats Hummels. "Het was allemaal erg eigenaardig", blikt de verdediger terug op de ‘spookwedstrijd’. "Het leek op deze manier wel een vriendschappelijke wedstrijd. Elk woord en elke schreeuw was goed te horen." Hummels wil zich echter niet achter excuses verschuilen. "Zo zal het in de komende tijd wel vaker gaan. Beide teams hadden hier vanavond mee te maken."