Diego Costa ‘hoest’ op journalisten na overwinning op Anfield

Diego Costa is op sociale media onder vuur komen te liggen door een actie na afloop van de Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en Atlético Madrid (2-3). De Spaanse spits stond de aanwezige media niet te woord en terwijl hij in de mixed zone liep, deed hij alsof hij hoestte op de journalisten. Juist in een periode waarin het coronavirus zichzelf snel verspreidt ligt dit gevoelig.

Om verdere uitbreiding van het virus te voorkomen, gaven de spelers en trainers van Liverpool en Atlético Madrid elkaar voorafgaand aan de wedstrijd geen hand. Diego Costa deed zijn actie voorkomen als een grap en een aantal journalisten moest hoorbaar lachen. Toch wordt er op sociale media met verbazing gereageerd op de actie van de Spaans international.

Antonella Guerreara, journalist van la Repubblica, was aanwezig in de mixed zone en reageert op Twitter: “Diego Costa kwam net door de mixed zone en deed alsof hij moest hoesten. Niet aardig, ook niet grappig”, zo reageert de Italiaan. Sommigen noemen Diego Costa ‘een idioot’, terwijl anderen de grap er wel van in kunnen zien. Daily Mail-journalist Dominic King heeft geen goed woord over voor de actie van de aanvaller. “Dit heeft niets met humor te maken. Hij negeert alle aanvragen van Spaanse journalisten en deed een paar keer alsof hij moest hoesten. Hij was zelf de enige die erom moest lachen.”

Bij het duel tussen Liverpool en Atlético Madrid mochten woensdagavond wel supporters aanwezig zijn, in tegenstelling tot de wedstrijd Paris Saint-Gerain - Borussia Dortmund (2-0). Een dag eerder mochten bij Valencia - Atalanta (3-4) ook al geen supporters aanwezig zijn vanwege het coronavirus. Wereldwijd zijn grote evenementen afgelast, liggen competities stil en worden wedstrijden achter gesloten deurten gespeeld. De ontmoeting tussen Juventus en Olympique Lyon in de Champions League gaat waarschijnlijk niet door nu Daniele Rugani is besmet met het coronavirus.