‘Slechte verliezer’ Klopp sneert naar Simeone in vernietigende analyse

Jürgen Klopp is behoorlijk teleurgesteld over de uitschakeling van Liverpool in de achtste finale van de Champions League. The Reds kwamen woensdagavond nog met 2-0 voor tegen Atlético Madrid, maar stapten desondanks met een 2-3 nederlaag van het veld op Anfield. Klopp lijkt in zijn analyse over de returnwedstrijd te sneren naar zijn Argentijnse collega Diego Simeone.

"Over de prestatie van mijn spelers heb ik geen klagen", verklaart Klopp na afloop van de nederlaag tegen Atlético aan BT Sport. "Het is namelijk bijzonder om tegen een dergelijke ploeg te spelen." De Duitse manager verwijst hiermee naar de defensief ingestelde formatie van Simeone. "Ik snap echt niet waarom ze zo spelen, gezien de kwaliteiten die ze hebben. Ze zouden zo mooi kunnen voetballen, maar het enige wat ze doen is heel dicht bij het eigen doel verdedigen en counteren."

"Dat hebben we maar te accepteren, maar het voelt natuurlijk niet goed", vervolgt de teleurgestelde Klopp zijn analyse. "Ik snap dat ik echt een slechte verliezer ben, zeker als ik zie dat mijn spelers zo geweldig presteren tegen spelers van wereldklasse die in twee rijen van vier staan te verdedigen." Klopp vindt daarnaast dat zijn ploeg geen geluk had in de tweede ontmoeting met Atlético. "De laatste twee jaar was dat wel het geval. Dat heb je ook nodig om twee Champions League-finales te bereiken. Maar vandaag zat het op de cruciale momenten allemaal tegen."

De aansluitingstreffer van Atlético in de verlenging, nadat doelman Adrían de bal ongelukkig had ingeleverd bij Marcos Llorente, was volgens Klopp geen cruciale tegenslag. "Het tweede doelpunt was een groter probleem", zo benadrukt hij. "Na dat doelpunt sloeg de vermoeidheid toe. Wat in de eerste negentig minuten nog zo normaal leek, was opeens geen vanzelfsprekendheid meer." Atlético weet op 20 maart wie de tegenstander is in de kwartfinale van de Champions League. Er wordt door de UEFA dan ook gelijk geloot voor de halve eindstrijd.