Schmidt draagt transfertargets aan bij PSV: ‘Wij kennen die spelers ook’

PSV maakte woensdag bekend dat Roger Schmidt voor de komende twee seizoenen is aangesteld als hoofdtrainer. De Duitse coach staat erom bekend zijn ploegen aanvallend voetbal te laten spelen in een hoge intensiteit, zoals te zien was bij onder meer Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen. Om dat voetbal te kunnen spelen, zal de selectie volgens De Telegraaf komende zomer een renovatie moeten ondergaan. Schmidt heeft al een aantal spelers voor PSV op het oog.

De krant meldt dat huurling Ricardo Rodríguez normaliter terugkeert naar AC Milan en dat de gewilde aanvoerder Denzel Dumfries mogelijk vertrekt uit Eindhoven. Schmidt volgt de ontwikkelingen van PSV al maanden op de voet en weet naar verluidt op welke posities hij versterkingen wil. “Natuurlijk heeft hij voorbeelden vanuit zijn netwerk, spelers met wie hij wil samenspelen en voorbeelden van types waarmee hij gaat spelen”, reageert technisch manager John de Jong tegenover het dagblad. “Wij kennen die spelers ook en samen gaan we proberen dat voor elkaar te krijgen.”

John de Jong verheugd met aanstelling Roger Schmidt

Schmidt zat onlangs op de tribunes bij wedstrijden van PSV tegen Feyenoord en Ajax. Of hij geschrokken is van het spel van de ploeg van trainer Ernest Faber? “Hij ziet genoeg kwaliteiten die bij hem en zijn spelopvatting passen”, aldus De Jong. “Qua intensiteit, technische bagage en intelligentie. We spelen momenteel anders dan in zijn ideale speelwijze. Maar hij begrijpt dat wij, vanuit een behoorlijke crisis, niet in één keer zo aanvallend en dominant zullen spelen.”

De nieuwe trainer stond bij PSV bovenaan het wensenlijstje. “Ik ben altijd heel enthousiast geweest in mijn tijd als hoofdscout, wanneer ik zijn teams zag spelen”, vertelde De Jong woensdag. “Ik hou ervan als er heel veel energie in wordt gelegd. Met hoog druk zetten en vanuit dominantie proberen wedstrijden te winnen. Zijn stijl is heel herkenbaar en in al zijn elftallen terug te zien.”