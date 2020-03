Juventus én Internazionale in quarantaine na coronavirus Rugani

De selectie van Juventus gaat vanaf vrijdag in quarantaine, zo weet La Repubblica te melden. De maatregel wordt genomen nadat de Italiaanse koploper woensdagavond laat met de mededeling kwam dat Daniele Rugani positief heeft getest op het coronavirus. Daarnaast wordt de verwachting uitgesproken dat Juventus voorlopig niet zal trainen. De UEFA buigt zich ook over de kwestie-Rugani, want La Vecchia Signora staat op 17 maart tegenover Olympique Lyon in de Champions League. De tweede ontmoeting tussen beide clubs gaat zo goed als zeker niet door.

Internazionale volgt het voorbeeld van Juventus en plaatst zijn spelers eveneens in quarantaine. De beslissing hangt samen met het feit dat de club afgelopen zondag uitkwam tegen Juventus, met Rugani als bankzitter bij de Italiaanse lijstaanvoerder. De nummer drie in de Serie A laat in een persverklaring weten dat alle activiteiten rondom het eerste elftal voorlopig worden opgeschort en dat de gebruikelijke protocollen worden nageleefd. Inter komt donderdagavond niet in actie tegen Getafe in de Europa League, nadat de Spaanse ploeg vanwege het coronavirus weigerde om naar Milaan af te reizen.

Juventus onderzoekt grondig welke personen de afgelopen tijd in aanraking zijn geweest met Rugani. De club benadrukt wel dat de verdediger geen symptomen vertoont en dat men momenteel bezig is om Rugani in quarantaine te plaatsen. Het is de tweede keer in korte tijd dat de grootmacht uit Turijn van dichtbij te maken krijgt met het coronavirus. Volgens La Repubblica is Juventus Onder-23 korte tijd in quarantaine geweest nadat een speler van Pianese, een recente tegenstander, positief had getest op het virus.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus in Europa ligt de Serie A tot 3 april stil, zo werd eerder deze week wereldkundig gemaakt door de Italiaanse voetbalbond na overleg met de clubs. Italië is een van de zwaarst getroffen landen in Europa, met ruim 12.000 gevallen van besmetting en 827 dodelijke slachtoffers. Het land is in lockdown en de economie ligt nagenoeg stil.