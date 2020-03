PSG maakt Haaland belachelijk op het veld en in de kleedkamer

Paris Saint-Germain plaatste zich woensdagavond ten koste van Borussia Dortmund voor de kwartfinales van de Champions League. Na een 2-1 uitnederlaag was een 2-0 overwinning op eigen veld voldoende voor een plek bij de laatste acht. De overwinning werd uitbundig gevierd door het team van trainer Thomas Tuchel. Bij het vieren van de 1-0 nam Neymar tegenstander Erling Haaland op de hak door op dezelfde manier te juichen als de Noorse spits en dat deed de complete selectie van PSG na afloop van het duel hem na op zowel het veld als in de kleedkamer.

Op sociale media gaan foto’s en beelden rond hoe de spelers van PSG de spits van Borussia Dortmund imiteren. Haaland staat erom bekend dat hij na een doelpunt op de grond gaat zitten en een meditatiehouding aanneemt. Neymar deed dit na een klein halfuur spelen al aan de zijlijn toen hij voor het openingsdoelpunt zorgde. Na afloop van de wedstrijd deed de voltallige selectie dit op het veld, zoals op onderstaande beelden te zien is.

Com o perdão a um dos nossos maiores fãs, Haaland, o PSG está ZEN! ????? pic.twitter.com/K1SsXWYWWX — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) March 11, 2020

Het Parc des Princes was woensdagavond leeg in verband met het coronavirus. Buiten het stadion hadden duizenden supporters zich verzameld en de spelers vierden de overwinning met hen vanaf het parkeerdek. Terug in de kleedkamer werd Haaland opnieuw op de hak genomen door onder meer Kylian Mbappé, Neymar, Layvin Kurzawa en Presnel Kimpembe.

De actie van de PSG-selectie is mogelijk een reactie op een post van Haaland op sociale media. Hij schreef in aanloop naar de wedstrijd "mijn stad, niet die van jullie" op Instagram. Hij doelde daarmee op Parijs. Neymar reageerde daarop met de woorden: "Jouw stad is in Noorwegen jongen, ga terug."