Atlético Madrid slacht verbijsterd Liverpool in historische verlenging

Liverpool is woensdagavond uit de Champions League geknikkerd door Atlético Madrid. De manschappen van manager Jürgen Klopp waren gedurende de hele wedstrijd de bovenliggende partij en leken ook even op weg naar de kwartfinale na doelpunten van Georginio Wijnaldum en Firmino. Twee tegentreffers van Marcos Llorente en een van Álvaro Morata in de verlenging gooiden echter roet in het eten: 2-3. Het was voor het eerst in de geschiedenis van de Champions League dat er drie doelpunten vielen in één helft van de verlenging.

Bij Liverpool keerden linksback Andy Robertson en aanvoerder Jordan Henderson terug in de ploeg, terwijl Atlético begon met een aanvalsduo gevormd door João Félix en Diego Costa. Laatstgenoemde werd al na vijftien seconden (!) in stelling gebracht door een prachtpass van João Félix, maar de Braziliaanse Spanjaard produceerde na slechts een schot in het zijnet. Na dat moment nam Liverpool de controle over de wedstrijd, maar het duurde meer dan een half uur voordat de Engelsen echt gevaar konden stichten.

In de 34ste minuut kwam die eer toe aan Sadio Mané, die na een inspeelpass van Mohamed Salah vanaf de rand van de zestien mocht uithalen. De poging van de Senegalees was echter niet geweldig en kon vrij gemakkelijk gekeerd worden door doelman Jan Oblak. De Sloveense goalie onderscheidde zich enkele minuten later met een geweldige reflex op een inzet van Firmino op enkele meters afstand van het doel. De Liverpool-spits verlengde een voorzet van Trend Alexander-Arnold en leek te scoren, maar had buiten Oblak gerekend. Toch kwam Liverpool nog voor rust op voorsprong. Alex Oxlade-Chamberlain bereikte met een voorzet vanaf de achterlijn ploeggenoot Wijnaldum, die vervolgens vrij kon inkoppen en de hoek vond: 1-0.

Ook na rust voerde Liverpool op Atlético Madrid flink op, in een poging de beslissende tweede treffer te produceren. The Reds kregen in de eerste fase van de tweede helft grote kansen daartoe, maar werden telkens afgestopt door de uitblinkende Oblak. De mooiste redding van de 27-jarige keeper was toen hij na precies een uur spelen ingreep op een poging van Firmino, die na een indraaiende vrije trap van Alexander-Arnold van dichtbij 2-0 dacht te maken. Atlético probeerde in een spaarzame counter gevaarlijk te worden en slaagde daar een minuut later ook in. Liverpool-keeper Adrián grabbelde op een ogenschijnlijk zwakke inzet van João Félix en kon vervolgens ternauwernood voorkomen dat Ángel Correa de gelijkmaker zou binnentikken.

Liverpool bleef het proberen en was in de 66ste minuut heel dichtbij, maar had de pech dat een kopbal van Robertson op de lat uiteenspatte. Even later bokste Oblak de bal na een afstandsschot van Alexander-Arnold in de voeten bij Robertson, maar Atlético-rechtsback Kieran Trippier voorkwam een tegentreffer. In de absolute slotfase troffen ook een omhaal van Mané en een gevaarlijk schot van Salah geen doel, waardoor een verlenging volgde. Die ontbrandde vrijwel direct, want Roberto Firmino maakte in de 94ste minuut op aangeven van Wijnaldum 2-0. De Braziliaan kopte uit de voorzet van de middenvelder eerst op de paal, maar tikte in de rebound alsnog binnen.

Lang kon Liverpool daar echter niet van genieten, want drie minuten later lag de bal aan de andere kant in het net. Doelman Adrián gaf de bal in de opbouw zomaar aan João Félix, die op zijn beurt Marcos Llorente aan het werk zette. De ingevallen middenvelder probeerde het vanaf de rand van de zestien en zag zijn schot in de verre hoek belanden: 2-1. Het werd nog in de eerste helft van de verlenging een absolute sprookjesinvalbeurt voor Llorente, die wederom op de rand van het strafschopgebied uithaalde en opnieuw scoorde: 2-2. In de tweede helft van de verlenging maakte Morata er op de counter ook nog 2-3 van, door Adrián in de korte hoek te verrassen.