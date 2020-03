Juventus bevestigt: Daniele Rugani (25) besmet met coronavirus

Daniele Rugani is besmet met het coronavirus, zo laat Juventus woensdagavond laat weten via de officiële kanalen. De 25-jarige teamgenoot van Matthijs de Ligt speelde dit seizoen drie wedstrijden in de Serie A.

Juventus komt vanavond laat met een kort communiqué waarin het laat weten dat Rugani positief is getest op het coronavirus. De Italiaanse grootmacht voegt eraan toe dat de Italiaanse centrumverdediger geen symptomen vertoont en dat men momenteel bezig is om Rugani in quarantaine te plaatsen. Ook zal Juventus onderzoeken met welke personen Rugani contact heeft gehad sinds zijn besmetting.

Rugani is de eerste voetballer in de Serie A die besmet is met het coronavirus. In Italië is momenteel sprake van een heuse coronacrisis, waardoor het dagelijks leven in het land nagenoeg stilligt. Ook in de Serie A wordt niet gevoetbald tot minimaal 3 april. Italië is van alle landen in Europa het zwaarst getroffen door het coronavirus, met ruim 12.000 besmettingen en 827 dodelijke slachtoffers.

Juventus hoeft voorlopig dus niet te voetballen in de eigen competitie, maar volgende week staat voor het elftal van trainer Maurizio Sarri wel de return met Olympique Lyon op het programma in de achtste finales van de Champions League. Juventus zal voor eigen publiek alle zeilen moeten bijzetten om zich te plaatsen voor de laatste acht van het milardenbal: de heenwedstrijd werd met 1-0 verloren in Frankrijk.