Neymar piekt op moment suprême en elimineert Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain heeft zich ten koste van Borussia Dortmund geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Na het 2-1 verlies uit de heenwedstrijd werd de schade woensdagavond in een leeg Parc des Princes gerepareerd door de Franse grootmacht: 2-0. Neymar piekte op het juiste moment: de Braziliaanse vedette nam net als in de heenwedstrijd het eerste doelpunt van PSG voor zijn rekening. Het duel werd vanwege het coronavirus achter gesloten deuren gespeeld in Parijs.

PSG moest de aanval zoeken na de 2-1 nederlaag van drie weken geleden in Duitsland, maar de Fransen kampten wel met de nodige personele problemen. Thiago Silva, Ander Herrera (beiden geblesseerd), Thomas Meunier en Marco Verratti (beiden geschorst) behoorden niet tot de wedstrijdselectie van trainer Thomas Tuchel, terwijl Kylian Mbappé op de reservebank begon, nadat hij de afgelopen dagen ziek was geweest. Dortmund begon in zijn gebruikelijke 3-4-3-systeem, met Achraf Hakimi en Raphaël Guerreiro als wingbacks, en hield in de openingsfase eenvoudig stand. PSG had vanaf het eerste fluitsignaal weliswaar een optisch overwicht, maar oogde aanvallend onmachtig.

In de 25ste minuut was de thuisploeg voor het eerst gevaarlijk: Edinson Cavani faalde na een fraaie steekpass van Ángel Di María oog in oog met doelman Roman Bürki. Het bleek een voorbode voor wat ging komen, want drie minuten later zette Neymar alsnog de 1-0 op het scorebord. De Braziliaanse vedette ontdeed zich bij een hoekschop van zijn bewaker en kopte uiteindelijk van dichtbij raak. Borussia Dortmund kwam er in aanvallend opzicht niet aan te pas. Jadon Sancho schoot uit een lastige hoek op Keylor Navas, maar verder waren de Duitsers nauwelijks dreigend. De 2-0 volgde in de blessuretijd van de eerste helft en kwam op naam van Juan Bernat. Hij liep tegen een lage voorzet van Pablo Sarabia aan en zag zijn inzet uiteindelijk in de verre hoek belanden. Sarabia was in de basiself van PSG overigens de vervanger van Mbappé.

Lucien Favre voerde in de rust geen wissels door bij Dortmund, maar die Borussen begonnen wel met meer aanvallende intenties aan de tweede helft. Toch was de eerste kans na de onderbreking weer voor PSG: een schitterende vrije trap van Di María werd ternauwernood uit de bovenhoek gedoken door Bürki. Tuchel leek de klus zo snel mogelijk te willen klaren en bracht na een uur spelen alsnog Mbappé binnen de lijnen. Favre reageerde kort erna met het inbrengen van Julian Brandt en Giovanni Reyna voor Thorgan Hazard en Axel Witsel. Zij moesten gaan zorgen voor de toevoer richting aanvalsleider Erling Braut Haaland, die er in de onderlinge duels met Presnel Kimpembe vanavond absoluut niet aan te pas kwam. Brandt liet zich direct gelden met twee schoten van afstand en was in het laatste kwart veruit de gevaarlijkste man bij Dortmund, maar echt aan het wankelen werd PSG niet gebracht. In de slotfase kreeg Emre Can nog een rode kaart na opstootje met Neymar