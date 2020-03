Ronald Koeman hint naar andere doelman bij Oranje: ‘Dat was niet voor niks’

Ronald Koeman heeft woensdagavond bij De Wereld Draait Door op NPO 1 lovend gesproken over Tim Krul. De bondscoach van het Nederlands elftal heeft de doelman van Norwich City opgenomen in de voorselectie voor de komende oefeninterlands tegen de Verenigde Staten en Spanje, samen met de keepers Jasper Cillessen (Valencia), Marco Bizot (AZ) en Jeroen Zoet (FC Utrecht). In DWDD leek Koeman te hinten naar een plekje in de definitieve selectie voor Krul, die daarmee waarschijnlijk Zoet zal aftroeven.

Presentator Matthijs van Nieuwkerk zegt tegen Koeman dat hij Krul 'moet meenemen naar het EK, sowieso voor de penalty's'. "Dat klopt, hij heeft toernooiervaring", zo reageert Koeman, die daarmee verwijst naar het WK 2014, waar Krul tijdens de kwartfinale tegen Costa Rica (0-0) vlak voor de penaltyserie in het veld werd gebracht voor eerste doelman Jasper Cillessen. Krul vertolkte vervolgens een heldenrol door twee strafschoppen te keren, waardoor Oranje doorging naar de halve finale. "Hij speelt en presteert wekelijks in de Premier League, dat is een geweldige competitie", gaat Koeman door. "We zijn bij hem geweest in Norwich, ik met Patrick Lodewijks, de keeperstrainer. Dat was niet voor niks."

Oranje-spelers met een basisplaats kunnen rekenen op het vertrouwen van Koeman, ook als zij veel kritiek krijgen op hun prestaties bij hun club. Dat geldt volgens de keuzeheer onder meer voor Matthijs de Ligt, die dit seizoen lastige periodes kende bij Juventus. "Ik heb contact met Matthijs. Ik ben bij hem geweest in Turijn, ook in de moeilijke periode. Voor de laatste twee interlands in november kwam hij ook uit een moeilijke periode bij Juventus, maar toen speelde hij gewoon zijn wedstrijd. Het is ook een beetje social media vandaag de dag: iedereen heeft een mening, iedereen zegt wat. Iedere week wordt beschreven of ze goed waren, of niet goed waren."

Koeman benadrukt dat hij zijn vertrouwen ook naar zijn internationals toe uitspreekt. "Dat extra willen bewijzen, daar praat je over. 'Doe je ding', en 'doe niet te veel', en 'je hoeft mij niet te overtuigen dat je in het Nederlands elftal hoort'. Die jongens hebben mij al aangetoond dat ze bij het Nederlands elftal horen, en dat ze daarbij een meerwaarde zijn. Dat zal écht niet veranderen."

Ook reageerde Koeman kort op de kritiek die Ryan Babel veelal krijgt op zijn prestaties als huurling van Ajax. Babel werd tot ongenoegen van velen, waaronder de bij DWDD aanwezige journalist Nico Dijkshoorn, tóch opgenomen in de voorselectie. "Iedereen mag zijn mening hebben, maar bij Oranje ben je ergens mee bezig. Dan lig ik niet wakker als Babel twee wedstrijden slecht speelt bij Ajax", zegt Koeman.