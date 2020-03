Titelstrijd verder zonder competitietopscorer; José Sosa toont gave traptechniek

Trabzonspor heeft in Turkije de belangrijke inhaalwedstrijd tegen Malatyaspor tot een goed eind weten te brengen. De succesformatie van trainer Hüseyin Çimsir won woensdagavond met 1-3 van de werkgever van voormalig Ajacied Michell Donald, die als basisspeler 86 minuten speelde. Smet op de zege voor Trabzonspor was het geblesseerd uitvallen van topscorer Alexander Sörloth in de eerste helft. De driepunter is evenwel goed nieuws voor Karadeniz Firtinasi: met 52 punten uit 25 duels is men samen met Istanbul Basaksehir gedeeld koploper in de Süper Lig.

Het duel tussen Malatyaspor en Trabzonspor stond aanvankelijk eind januari op de planning, maar werd toen afgelast vanwege de zware aardbeving bij Elazig, op ongeveer 100 kilometer van Malatya. Trabzonspor begon goed aan de inhaalwedstrijd, want het elftal van Çimsir had slechts een halfuur nodig om zich naar een 0-2 voorsprong te voetballen.

De score was in de tiende minuut geopend door Filip Novák. De Tsjechische linkervleugelverdediger dook na een voorzet van José Sosa vrij op bij de tweede paal, waarna zijn kopbal doelman Fabien Farnolle te machtig was. Sosa nam twintig minuten later zelf de 0-2 voor zijn rekening. De ervaren Argentijn mocht vanaf een meter of twintig aanleggen voor een vrije trap en krulde de bal vervolgens schitterend in de bovenhoek.

Trabzonspor zat daarmee op rozen, maar de ploeg moest zes minuten voor tijd een forse tegenvaller incasseren. Sörloth, met 19 doelpunten in 25 duels voorlopig topscorer van de Süper Lig, kampte namelijk met fysiek ongemak, waarna Çimsir besloot geen risico’s te nemen en de Noorse aanvaller naar de kant halen. Malatyaspor wist vervolgens nog voor de rust wat terug te doen via een van richting veranderd schot van Umut Bulut.

Trabzonspor had het daarna even moeilijk. De thuisploeg claimde in de blessuretijd van de eerste helft een strafschop nadat Hüseyin Türkmen de bal in de eigen zestien op de arm had gekregen, maar scheidsrechter Ali Palabiyik was Trabzonspor goedgezind. Het elftal van Çimsir was het even kwijt, maar de theepauze kwam uiteindelijk precies op tijd voor Trabzonspor, dat in de 55ste minuut via Anthony Nwakaeme definitief afstand nam van Malatyaspor. Met een geplaatst en venijnig schot vanaf ongeveer achttien minuten tekende de Nigeriaan voor de bevrijdende 1-3. Het betekende voor Nwakaeme overigens zijn zevende treffer in de laatste zes competitieduels.