PSG toch zonder Kylian Mbappé; Dortmund sleutelt aan voorhoede

Paris Saint-Germain begint vanavond zonder Kylian Mbappé aan het tweede duel met Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League. De 21-jarige aanvaller was de afgelopen dagen ziek en is slechts fit genoeg voor een plek op de reservebank. Trainer Thomas Tuchel kiest voorin voor Edinson Cavani, Angel Di María en Neymar, terwijl ook Pablo Sarabia een basisplaats heeft. Bij Dortmund, dat de heenwedstrijd met 2-1 won, is Julian Brandt geslachtofferd. De wedstrijd in het Parc des Princes wordt vanavond vanwege het coronavirus gespeeld zonder publiek.

Mbappé trainde de afgelopen dagen niet vanwege klachten aan de keel en koorts. De vedette werd dinsdag getest op corona, maar doordat de test negatief uitviel, kan hij vanavond wel gewoon op de bank zitten. Tuchel kan vanavond in elk niet beschikken over onder anderen Thiago Silva, Ander Herrera, Thomas Meunier en Marco Verratti. Thiago Silva en Herrera kampen met blessures, terwijl Meunier en Verratti geschorst zijn nadat zij beiden in de heenwedstrijd een gele kaart ontvingen.

Bij Dortmund zijn de personele problemen iets minder groot. Thomas Delaney en Marco Reus zijn vanwege blessures al enige tijd uitgeschakeld, maar verder kan trainer Lucien Favre vanavond beschikken over een fitte selectie. De Zwitserse oefenmeester kiest voor dezelfde elf namen die drie weken geleden in Duitsland met 2-1 wonnen van PSG. Dat betekent dat Erling Braut Haaland voorin wordt geflankeerd door Jadon Sancho en Thorgan Hazard. Brandt miste de heenwedstrijd vanwege een blessure, maar was in de laatste twee competitieduels van Dortmund wel weer basisspeler. Vanavond moet de Duits international echter genoegen nemen met een plek op de bank.

Opstelling Paris Saint-Germain: Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Di María, Gueye, Paredes, Neymar; Cavani, Sarabia.

Opstelling Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi,, Emre Can, Witsel Guerreiro; Sancho, Hazard, Haaland.