Liverpool heeft twee belangrijke krachten terug tegen Atlético Madrid

Liverpool start woensdagavond aan de return tegen Atlético Madrid in de achtste finale van de Champions League met aanvoerder Jordan Henderson en linksback Andy Robertson. Eerstgenoemde was sinds de afloop van de heenwedstrijd in Madrid (1-0 verlies) afwezig door een dijbeenblessure, maar maakt vanavond zijn rentree.

Robertson werd zaterdag vanwege een lichte blessure buiten de selectie gelaten tegen Bournemouth (2-1), maar de linkervleugelverdediger kan tegen Atlético weer spelen en komt terug op de plek van James Milner. Henderson staat op een driemansmiddenveld met Georginio Wijnaldum en Alex Oxlade-Chamberlain, waardoor Fabinho genoegen moet nemen met een plek op de reservebank. Liverpool moet het nog altijd stellen zonder de geblesseerde doelman Alisson Becker, die wordt vervangen door Adrián.

Atlético Madrid gaat op Anfield de 1-0 voorsprong van een maand geleden proberen te verdedigen met het spitsenduo João Félix en Diego Costa. In de heenwedstrijd koos trainer Diego Simeone nog voor Ángel Correa en Álvaro Morata voorin; eerstgenoemde staat nu opgesteld als linkshalf in de 4-4-2-formatie van de Madrilenen.

Opstelling Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Mané, Firmino, Salah

Opstelling Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Koke, Thomas, Saúl, Correa; João Félix, Diego Costa