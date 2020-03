Ajax anticipeert op Engelse interesse en deelt nieuw contract uit

Ajax en Sven Botman gaan langer met elkaar door. De Amsterdamse club maakt woensdagavond via de officiële kanalen bekend dat het contract van de twintigjarige centrumverdediger met één seizoen verlengd is, tot medio 2023. Botman wordt dit seizoen door Ajax verhuurd aan sc Heerenveen en maakt in Friesland een prima indruk. De jeugdexponent lijkt zodoende aankomende zomer weer terug te keren bij Ajax, nadat hij eerder nog in verband gebracht werd met een transfer naar Norwich City.

Dat Ajax en Botman langer met elkaar door zouden gaan, zat al wel enige tijd in de pijplijn. De Telegraaf verzekerde vorige maand immers al dat de twee partijen in hoofdlijnen akkoord waren over een nieuw contract. De oorspronkelijke verbintenis van Botman in de Johan Cruijff ArenA liep nog door tot de zomer van 2022, maar daar is nu dus één jaar aan vastgeplakt.

Ajax lijkt met de contractverlenging te anticiperen op de belangstelling van Norwich City. De huidige hekkensluiter van de Premier League wilde Botman naar verluidt in de winterstop al overnemen, maar een transfer kwam toen niet van de grond. Botman gaf eerder in gesprek met De Telegraaf al aan volgend seizoen te willen vechten voor zijn kans bij Ajax. "Van de zomer keer ik terug, waarna ik in de voorbereiding en gedurende het seizoen als volwaardig lid van de A-selectie een eerlijke kans krijg om me te bewijzen", zo zei de stopper toen.

Botman miste dit seizoen in de Eredivisie nog geen wedstrijd voor sc Heerenveen. Sterker nog: trainer Johnny Jansen van de Friezen liet hem in alle mogelijke competitiewedstrijden vanaf het startsignaal spelen. Na dertig officiële duels in alle competities voor Heerenveen staat Botman op twee doelpunten. In de Eredivisie neemt hij met Heerenveen voorlopig een tiende plaats in.

Botman belandde in 2009 in de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in augustus 2018 in het betaald voetbal, namens de beloften van de Amsterdammers in de Keuken Kampioen Divisie. Voor de hoofdmacht van Ajax mocht hij tot dusver nog niet opdraven. Mocht Botman aankomende zomer daadwerkelijk terugkeren in Amsterdam, dan moet hij rekening houden met serieuze concurrentie: Daley Blind, Perr Schuurs, Édson Alvarez, Lisandro Martínez, Joël Veltman, Kik Pierie en Jurriën Timber zijn centraal achterin allen opties voor trainer Erik ten Hag.