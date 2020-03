Transfer van 115 miljoen afgeraden: ‘Hij gaat bij Liverpool op de bank zitten’

De sportieve toekomst van Jadon Sancho blijft de gemoederen bezighouden. Het negentienjarige toptalent is bij Borussia Dortmund in het bezit van een doorlopend contract tot medio 2022, maar een terugkeer naar Engeland lijkt aankomende zomer meer dan ooit tot de mogelijkheden te behoren. Onder meer Manchester City, Manchester United, Chelsea en Liverpool zouden naar de diensten van de vleugelaanvaller hengelen, maar John Barnes adviseert Sancho een transfer naar laatstgenoemde club voorlopig af.

Barnes speelde zelf in de jaren 80 en 90 als voetballer meer dan 300 officiële wedstrijden voor Liverpool en betwijfelt of Sancho er met het oog op diens persoonlijke ontwikkeling goed aan doet om zich aankomende zomer reeds bij the Reds te voegen. In gesprek met BonusCodeBets wijst de oud-aanvaller Sancho op de moordende concurrentie voorin bij Liverpool, waar Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah al enige tijd tezamen een gouden trio vormen. "Als Sancho per se naar Liverpool wil komen en accepteert dat hij niet iedere week gaat spelen en op de bank gaat zitten, dan moet hij absoluut naar Liverpool komen", zegt Barnes.

De geboren Jamaicaan denkt dat Sancho er voorlopig goed aan doet bij Borussia Dortmund te blijven, ondanks dat de buitenspeler sinds zijn komst van Manchester City in 2017 al flink aan de weg timmert in Duitsland. Dit seizoen bijvoorbeeld staat Sancho na 34 officiële wedstrijden voor die Borussen in alle competities op 17 doelpunten en 18 assists. "Ik adviseer jonge spelers altijd voorzichtig te zijn en vier tot vijf jaar op een hoog niveau te spelen, alvorens ze de overstap maken naar een echt grote club", vervolgt de 56-jarige Barnes. "Salah en Mané zijn al vier tot vijf jaar bekende gezichten op het hoogste podium, terwijl Sancho pas achttien maanden op dat niveau zit."

Ook de transfersom van 115 miljoen euro die Borussia Dortmund naar verluidt wens te toucheren voor Sancho is volgens Barnes buitenproportioneel. "Hij zou voor een periode van minimaal drie jaar moeten bewijzen dat hij constant kan presteren, voordat een grote club 115 miljoen euro voor hem betaalt, vind ik. Helaas werkt het tegenwoordig niet meer zo in het moderne voetbal. Tegenwoordig is er altijd wel een club bereid om 90 miljoen euro te betalen voor een jonge speler die net één goed seizoen speelt. Ik zou Sancho adviseren om zich verder te ontwikkelen en constanter te worden, voordat hij voor een bedrag van 115 miljoen euro verkast naar een van de grootste clubs ter wereld en de druk opzoekt die daarbij hoort", besluit de oud-aanvaller.