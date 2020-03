Grote verbazing bij Pardew na ‘tactische les’ ADO-fans: ‘What the hell!’

Alan Pardew werd in de winterstop naar ADO Den Haag gehaald, met als doelstelling om de club te behouden voor de Eredivisie. Met de Engelse trainer aan het roer stevent ADO echter hard af op rechtstreekse degradatie. Pardew zou er in Den Haag een potje van maken op tactisch gebied en de spelersgroep totaal niet aanvoelen, wat hem op snoeiharde kritiek kwam te staan in onder meer Veronica Inside. Een vervelende constatering, zo oordeelt de ervaren coach.

Pardew vindt het niet erg dat hij ‘even moest wennen’ bij ADO. "Waar ik als Engelsman meer moeite mee heb, is de benadering hier", stelt hij in een interview met Voetbal International. "Ik was nog niet begonnen, of ik werd al aangepakt in de kranten en op tv. Vanaf dag één heb ik het gevoel gehad dat ik mezelf moest verdedigen. Dat heeft me verbaasd."

De ADO-trainer snapt niet waarom de teneur in de Nederlandse media jegens hem zo negatief is. "Ik heb successen gekend en mislukkingen, wie niet in dit leven? Maar het leek wel alsof ik er op voorhand weinig van kon", verzucht Pardew, die inmiddels wel wat gewend is als oefenmeester. "Over mij mogen ze zeggen en schrijven wat ze willen, alleen: waarom al voordat ik was begonnen?"

Pardew roept een bizar incident in herinnering. "Neem nou die supporters die ineens met een flipover naast het trainingsveld stonden. What the hell!" ADO had kort daarvoor een verdienstelijk punt gepakt tegen sc Heerenveen (2-2). "En dan een paar dagen later staan er fans op het veld met een bord om uit te leggen wat er allemaal fout gaat.." In Engeland was zoiets niet mogelijk geweest, benadrukt Pardew. "In Nederland schijnen zulke dingen vaker voor te komen. Op zich kan ik daarmee ook nog wel leven en ben ik bereid iedereen uit te leggen waarmee we bezig zijn. Maar maak een afspraak, kies een andere dag. Dit had een negatief effect op de groep."