Real Madrid kan in één klap 81 miljoen verdienen

Andrea Pinamonti kan na de zomer aan de slag bij Torino. Trainer Moreno Longo is zeer gecharmeerd van de aanvaller, die dit seizoen door Internazionale wordt verhuurd aan Genoa. (Calciomercato)

Josh Cullen heeft verschillende opties als hij ervoor kiest om West Ham United te verlaten. De middenvelder is in beeld bij Bournemouth, Norwich City, Leeds United en West Bromwich Albion. (Daily Mail)

Riccardo Marchizza is op de radar van Fiorentina veschenen. De jonge centrale verdediger ligt tot de zomer van 2022 vast bij Sassuolo, dat hem verhuurt aan Spezia Calcio. (Diverse Italiaanse media)